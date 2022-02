Công ty Nước giải khát Nam Việt chinh phục thị trường quốc tế

Thành lập từ năm 2016, Công ty Nước giải khát Nam Việt đã đưa các sản phẩm mang thương hiệu VINUT tới 185 quốc gia và tiếp tục mở rộng thị trường trong năm 2022.

Trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt tại Bình Dương. Ảnh: Nam Việt.

Công ty Nước giải khát Nam Việt có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh nước dừa, nước ép trái cây, nước ép trái cây có gas, nước yến sào, nước tăng lực, sữa dừa, cà phê, thức uống dinh dưỡng có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Công ty Nam Việt hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nước ép trái cây từ thiên nhiên tại Việt Nam. Các sản phẩm của đơn vị sản xuất đa phần được xuất khẩu và đã có mặt tại 185 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, Nhật Bản, Trung Đông... Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, công ty Nam Việt đã xây dựng được 5 nhà máy sản xuất, một khu du lịch sinh thái, một nông trại trồng cây ăn trái.

Bà Bùi Thị Thu Hương, "nữ tướng" đưa thương hiệu nước ép trái cây VINUT vươn tầm quốc tế. Ảnh: Nam Việt

Trong quá trình hoạt động của mình, công ty Nam Việt đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Mỗi giai đoạn lại đánh dấu những bước tiến mới của doanh nghiệp cũng như sự vững vàng của một thương hiệu Việt.

Năm 2016, doanh nghiệp được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt. Quy mô sản xuất nhỏ, tạo ra 65 loại sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, xuất khẩu đi 45 quốc gia trên thế giới.

Tháng 7/2017, công ty mở rộng nhà máy sản xuất, tăng công suất lên 10 triệu lít mỗi năm. Với tổng 200 công nhân, công ty sản xuất ra 85 mặt hàng và xuất khẩu đi 88 quốc gia trên thế giới. Cũng trong năm này, Công ty Nam Việt đã độc quyền sản xuất nước ép nhàu cho thị trường Hàn Quốc. Công ty cũng xuất khẩu nước dừa và nước ép trái cây cho thị trường Nga.

Catalogue một số sản phẩm của công ty nước giải khát Nam Việt được giới thiệu tại hội chợ Gulfood Dubai 2022. Ảnh: Nam Việt

Năm 2018, nhà máy sản xuất thực phẩm Nam Việt được xây dựng với tổng diện tích 30.000 m2 chuyên sản xuất các loại sữa thực vật cho thị trường châu Âu. Đồng thời, doanh nghiệp xây dựng nông trại trồng cây ăn trái đạt chuẩn để cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho quy trình sản xuất của nhà máy. Thời điểm này, các sản phẩm VINUT xuất khẩu đến 108 quốc gia trên thế giới.

Năm 2019, nhà máy thứ 3 của Nam Việt được xây dựng. Công ty cũng đầu tư nông trại cây ăn trái nhiệt đới tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và vượt qua đánh giá trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn Sedex Smeta 6.1.

Năm 2020, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, xuất khẩu sản phẩm đi 180 quốc gia trên thế giới. Cũng trong năm này, doanh nghiệp đã đạt được các chứng nhận WCA (Workplace Condition Assessment - Chương trình đánh giá điều kiện làm việc), GSV (Global Security Verification - Chương trình đánh giá an minh toàn cầu), và chứng nhận BRC (Global Standard for Food Safety Issue 8 - Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm), lọt Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN theo bình chọn của Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2020...

Năm 2021, dù Covid-19, công ty vẫn xuất khẩu sản phẩm tới hơn 185 quốc gia trên thế giới. Cũng năm này, công ty Nam Việt từ mô hình công ty TNHH MTV đổi sang cổ phần. Doanh nghiệp cũng thành công vượt qua Đánh giá an ninh chuỗi cung ứng SCS và tham gia chuỗi cung ứng của Walmart.

Năm 2022, theo báo cáo kế hoạch, công ty sẽ đầu tư 2 nhà máy tổng diện tích 60.000 m2 đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến, đáp ứng công suất sản xuất 500 triệu lít mỗi năm. Công ty cũng lên kế hoạch tham gia chuỗi cung ứng của Amazon.

Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty thực phẩm và nước giải khát Nam Việt đã đưa ra thị trường hơn 650 loại sản phẩm khác nhau.

Theo báo cáo tài chính của Nam Việt, năm 2019, công ty đạt doanh thu 650 tỷ đồng. Năm 2020, doanh thu thuần đạt 700 tỷ đồng. Năm 2021, dù phải đối mặt với đại dịch, doanh thu thuần đạt 1.000 tỷ đồng.

Doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt. Đồ họa: Nam Việt

Ngày 13/2 vừa qua, Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt với thương hiệu VINUT là một trong các doanh nghiệp hàng đầu về thực phẩm và đồ uống tham gia hội chợ Gulfood 2022 tại Dubai. Gian hàng của VINUT thu hút rất nhiều khách đến tham quan và trải nghiệm sản phẩm.

Khách tham quan và trải nghiệm sản phẩm VINUT tại hội chợ Gulfood Dubai. Ảnh: Nam Việt

Gulfood Dubai là một trong những hội chợ lớn nhất thế giới về thực phẩm và đồ uống, diễn ra thường niên vào tháng 2 hằng năm (2022 là năm thứ 27). Hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia sự kiện này. Hội chợ có diện tích trưng bày gần 120.000 m² với trên 5.000 gian hàng, thu hút gần 100.000 khách đến tham quan, giao dịch, ký kết hợp đồng.

Lãnh đạo công ty Nam Việt cho biết, tham gia hội chợ năm 2022, VINUT đã có được bước khởi động tuyệt vời cho các chiến dịch kinh doanh sắp tới cũng như kế hoạch mở rộng thị trường, tiếp tục quảng bá thực phẩm và đồ uống của Việt Nam, hình ảnh doanh nghiệp cũng như hình ảnh quốc gia tới khách hàng và người tiêu dùng quốc tế. "Nối tiếp những thành công thời gian qua, trong tương lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt sẽ có những bước tiến lớn hơn nữa để đưa thương hiệu nước giải khát Việt lên tầm cao mới", lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định.

(Nguồn: Nam Việt)