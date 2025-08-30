Công ty nông nghiệp liên quan ông Trần Bá Dương lỗ thêm 260 tỷ đồng

HAGL Agrico, công ty do ông Trần Bá Dương và Thaco sở hữu hơn 32% vốn, lỗ gần 260 tỷ đồng nửa đầu năm, nâng lỗ lũy kế lên 9.643 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính nửa đầu năm của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) ghi nhận doanh thu 216 tỷ đồng, mới đạt 20% kế hoạch cả năm. Nguồn thu từ trái cây đóng góp 153 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Phần còn lại chủ yếu từ bán mủ cao su.

Trừ giá vốn, HAGL Agrico lãi gộp 42 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với khoản lỗ 262 tỷ đồng trong nửa đầu năm ngoái. Tuy nhiên, lãi vay tăng đột biến lên 230 tỷ đồng, cộng thêm chi phí xóa sổ các tài sản không hiệu quả khiến toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi bị bào mòn. Công ty lỗ trước thuế xấp xỉ 260 tỷ đồng, ít hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 100 tỷ đồng.

Kết quả này nối dài chuỗi lỗ từ cuối năm 2020 đến nay, đồng thời nâng lỗ lũy kế lên 9.643 tỷ đồng. Nhiều khả năng HAGL Agrico tiếp tục báo lỗ trong những quý tới bởi ban lãnh đạo công ty dự kiến năm nay lỗ đến 854 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính mới công bố, đơn vị kiểm toán cho rằng lỗ lũy kế cộng thêm nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAGL Agrico. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty nói họ đang tiếp tục triển khai các dự án để đảm bảo dòng tiền hoạt động, tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan để giải quyết công nợ.

Tính đến cuối tháng 6, HAGL Agrico có tổng tài sản hơn 18.280 tỷ đồng, tăng gần 1.600 tỷ so với đầu năm. Công ty đang nợ hơn 16.600 tỷ đồng, trong đó khoảng 94% là các khoản nợ ngắn hạn.

Thaco Agri, công ty phụ trách mảng nông nghiệp của Tập đoàn Trường Hải (Thaco), là chủ nợ lớn nhất của HAGL Agrico với dư nợ hơn 9.330 tỷ đồng. Đây là các khoản vay tín chấp để bổ sung vốn lưu động và trả lãi 6,5-8,5% một năm.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico, đầu năm nay cho biết công ty chỉ hết lỗ khi vườn chuối có lãi đủ bù đắp chi phí xóa sổ những vườn cây không hiệu quả. Tính đến cuối năm 2024, diện tích canh tác của công ty lên đến 35.757 ha. Trong đó, 27.383 ha để trồng chuối, xoài, bưởi và nuôi bò tại Lào.

Ông Dương đang trực tiếp sở hữu 50,76 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,58% vốn HAGL Agrico. Còn Tập đoàn Trường Hải do ông Dương làm chủ tịch sở hữu 306 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,63% vốn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của HAGL Agrico (HNG) đang giao dịch ở vùng giá 6.500 đồng. Từ đầu năm đến nay, thị giá có lúc lên gần 8.000 đồng, cao nhất trong khoảng 3 năm qua.

Phương Đông