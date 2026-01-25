Công ty nông nghiệp của ông Trần Đình Long đăng ký niêm yết

285 triệu cổ phiếu của Nông nghiệp Hòa Phát mang mã chứng khoán HPA đã hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn HoSE.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát. Mã chứng khoán của công ty này là HPA với 285 triệu cổ phiếu.

Trước đó, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với 30 triệu cổ phiếu, thu về 1.257 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ tăng lên 2.850 tỷ đồng. Giá cổ phiếu thời điểm đó là 41.900 đồng một đơn vị, tương ứng mức định giá 10.700 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nội địa chiếm 88,95%.

Nông nghiệp Hòa Phát là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long. Công ty được thành lập năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, bò và gia cầm. Công ty cho biết đang sở hữu hệ thống 7 trang trại nuôi heo, 3 trang trại nuôi bò, 2 trang trại nuôi gà và sản xuất trứng với tổng diện tích các trang trại vượt nghìn ha.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông của HPA vẫn rất cô đặc trong tay Tập đoàn Hòa Phát. Gần đây, HPG đã thoái hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA để giảm tỷ lệ sở hữu từ 85% xuống còn 84,54%.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát - trong phiên họp thường niên 2025. Ảnh: HPG

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư đầu tháng 12/2025, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Hòa Phát kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị HPA, cho biết nông nghiệp là mảng đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn chỉ sau thép. Công ty tuyên bố đang nằm trong nhóm 10 công ty chăn nuôi heo lớn nhất cả nước và giữ thị phần đứng đầu về cung cấp bò Úc nguyên con.

Từ khi công bố thông tin năm 2022, doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát luôn duy trì trên 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, lợi nhuận tăng trưởng tốt hơn hẳn, từ mức chỉ hơn 22 tỷ đồng năm 2022, tăng lên hơn 181 tỷ chỉ một năm sau. Đến năm 2024, lần đầu họ ghi nhận lãi vượt mốc nghìn tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2025, HPA báo doanh thu khoảng 6.259 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong đó, chăn nuôi heo là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 40%, tiếp sau là thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và gia cầm.

Giá vốn và chi phí được kiểm soát tốt giúp công ty lãi sau thuế hơn 1.297 tỷ đồng, tăng hơn 88% và vượt lợi nhuận cả năm của giai đoạn 2022-2024. Năm 2025, HPA đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 16%.

Nông nghiệp Hòa Phát lên kế hoạch đến năm 2030 nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn mỗi năm; chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm mỗi năm; chăn nuôi bò lên 73.000 con mỗi năm; duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả mỗi năm. Từ đó, doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng.

Tất Đạt