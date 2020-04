Công ty nông nghiệp của Bầu Đức dứt mạch lỗ 18 tháng

CTG/ VietinBank: Nợ dưới tiêu chuẩn tăng gần gấp 5 lần, lãi giảm 6%

Huy động và cho vay không tăng trưởng so với đầu năm trong khi nợ xấu tăng mạnh, lợi nhuận của VietinBank giảm 6% về 2.974 tỷ đồng. Với mức này, VietinBank tạm đứng thứ hai về lợi nhuận (sau Vietcombank).

Dư nợ tín dụng giảm nhẹ trong khi huy động tiền gửi đứng yên so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần của VietinBank tăng 6%, lãi thuần dịch vụ tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 15% nhưng do nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn tăng mạnh kéo chi phí trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 35% nên lợi nhuận giảm. Lãi trước thuế của nhà băng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, về mức 2.974 tỷ đồng.

Kết thúc tháng 3, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank tăng vọt lên mức 1,83% từ 1,16% hồi đầu năm. Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 35% nhưng nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gần gấp 5 lần lên 9.700 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng 67% lên 2.589 tỷ. Bên cạnh đó, nợ nhóm 2 tuy chưa xếp vào diện nợ xấu nhưng bị quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày cũng tăng mạnh 40% lên 7.940 tỷ đồng.

Quỳnh Trang