Công ty Nhật Bản tạo 'máy tắm' dành cho người

Công ty Science bắt đầu bán máy tắm Mirai, hoạt động như bồn tắm spa tự động công nghệ cao, giúp làm sạch cơ thể trong khoảng 15 phút.

Máy tắm Mirai được hé lộ lần đầu tại Triển lãm Thế giới diễn ra ở Osaka ngày 13/4-13/10. Cỗ máy thu hút sự chú ý lớn khiến Science quyết định thương mại hóa.

Máy giúp làm sạch cơ thể từ đầu đến chân trong 15 phút. Người dùng chỉ cần bước vào bồn và ngả lưng trên ghế. Máy sẽ đóng lại và bắt đầu phun bọt siêu nhỏ, sau đó xả sạch rồi sấy khô, đồng thời phát nhạc thư giãn. Bọt có thể len lỏi vào lỗ chân lông, loại bỏ dầu, bụi bẩn và da chết. Đây là công nghệ spa cao cấp của Nhật Bản đã được ứng dụng trong các phòng tắm và salon.

Máy tắm Mirai của công ty Nhật Bản Science. Ảnh: AFP

Theo Sachiko Maekura, phát ngôn viên của Science, Mirai không chỉ làm sạch cơ thể mà còn mang lại lợi ích cho tinh thần. Cỗ máy cũng có thể theo dõi nhịp tim và những chỉ số quan trọng khác nhằm tăng độ an toàn và thoải mái.

Ý tưởng máy tắm xuất hiện lần đầu tại Triển lãm Thế giới Osaka năm 1970, do Sanyo Electric (nay là Panasonic Holdings) giới thiệu. Yasuaki Aoyama, Chủ tịch Science, nhìn thấy concept này từ khi còn nhỏ và quyết định hồi sinh bằng công nghệ hiện đại.

Bồn tắm dài 2,5 m, rộng 1 m và cao 2,6 m, đủ lớn để đa số người dùng nằm thoải mái. Cỗ máy dự kiến có giá 60 triệu yen (385.000 USD), hướng đến thị trường spa thương mại xa xỉ, có thể dùng trong khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, spa chăm sóc sức khỏe thay vì trong gia đình.

Science cho biết sẽ sản xuất giới hạn 40-50 chiếc, mỗi chiếc được lắp ráp thủ công. Một khách sạn ở Osaka cam kết mua máy đầu tiên và đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ cho khách lưu trú. 5- 8 chiếc khác cũng đã được đặt mua, trong đó có chuỗi bán lẻ đồ điện tử tiêu dùng Yamada Denki với hy vọng máy sẽ thu hút mọi người đến cửa hàng. Science cho biết, khi công nghệ tiến bộ và sản xuất hàng loạt trở nên khả thi hơn, họ có thể tung ra mẫu máy giá rẻ hơn cho gia đình.

