Công ty Nhật Bản bán gói du lịch tên lửa từ Tokyo đi Mỹ

Chi 100 triệu yen (khoảng 17,5 tỷ đồng), du khách có thể bay tên lửa từ Tokyo đến bất kỳ thành phố nào ở Mỹ trong 60 phút.

Nippon Travel Agency (NTA), một trong những công ty lữ hành lớn nhất Nhật Bản, sẽ hợp tác với một công ty khởi nghiệp phát triển tên lửa tái sử dụng để triển khai dịch vụ du lịch siêu tốc vào năm 2030. Họ sẽ vận chuyển khách từ Tokyo đến một số thành phố lớn ở Mỹ chỉ trong 60 phút thông qua không gian ngoài Trái Đất.

Theo hai công ty, phương tiện vận tải sẽ được phóng từ một địa điểm ngoài khơi và có thể kết nối bất kỳ hai điểm nào trên Trái Đất trong vòng 60 phút.

"Chúng tôi hy vọng mô hình kinh doanh này sẽ là điểm khởi đầu mới để kết nối du lịch vũ trụ và du lịch truyền thống," ông Keigo Yoshida, Chủ tịch Nippon Travel, nói tại buổi họp báo ở Tokyo hôm 27/10.

Minh họa về tên lửa tái sử dụng. Ảnh: ERAU

Công ty dự kiến bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký từ tháng 4/2026. Vé khứ hồi ước tính khoảng 100 triệu yên (khoảng 17,5 tỷ đồng).

Trong giai đoạn đầu, NTA sẽ cung cấp các hoạt động trải nghiệm như thử nghiệm ẩm thực không gian và tham quan cơ sở mặt đất. Dịch vụ lưu trú trên quỹ đạo dự kiến sẽ được triển khai vào những năm 2040.

Dự án này là một phần trong nỗ lực thương mại hóa du lịch vũ trụ, biến việc di chuyển liên lục địa thành một trải nghiệm nhanh chóng và cao cấp. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn lập kế hoạch ban đầu và đối mặt với nhiều thách thức về công nghệ tên lửa tái sử dụng, quy định an toàn hàng không vũ trụ cũng như chi phí phát triển.

Ý tưởng sử dụng tên lửa vận tải hành khách liên lục địa, hay còn gọi là "point-to-point" (điểm-nối-điểm), đã được các hãng hàng không vũ trụ tư nhân theo đuổi từ nhiều năm trước.

Nổi bật là SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk. Từ năm 2017, SpaceX đã công bố tầm nhìn về việc sử dụng siêu tên lửa Starship cho các hành trình "Earth to Earth" (Trái Đất-tới-Trái Đất). Tham vọng của SpaceX là kết nối bất kỳ hai thành phố lớn nào trên thế giới trong vòng 60 phút, ví dụ như bay từ New York (Mỹ) đến Thượng Hải (Trung Quốc) chỉ mất 39 phút.

Bên cạnh đó, các công ty như Blue Origin của Jeff Bezos và Virgin Galactic của Richard Branson cũng đang phát triển mảng du lịch dưới quỹ đạo bằng tàu vũ trụ tái sử dụng. Mặc dù trọng tâm trước mắt của họ là du lịch (đưa khách lên rìa vũ trụ ngắm Trái Đất), công nghệ này được xem là nền tảng cho các chuyến bay liên lục địa siêu thanh trong tương lai.

Hoài Anh (Theo The Straits Times)