Công ty Nga giải thích về thông báo 'sơ tán du khách khỏi Venezuela'

Hãng lữ hành Pegas Touristik cho biết đã đăng nhầm thông báo về sơ tán du khách Nga khỏi Venezuela, giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng.

"Lỗi trong bản dịch tiếng Anh của thông cáo báo chí đã diễn giải sai kế hoạch đưa du khách trở về thành 'sơ tán'", hãng lữ hành Pegas Touristik cho biết hôm 30/11, đồng thời đề nghị truyền thông Nga đưa tin theo thông cáo gốc để tránh lan truyền thông tin thất thiệt.

Thông cáo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin "Nga sơ tán du khách khỏi Venezuela".

Hiệp hội Các hãng lữ hành Nga (ATOR) cùng ngày đăng thông báo cho biết Pegas Touristik đã điều chỉnh kế hoạch bay do tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, nhằm đề phòng rủi ro với các chuyến bay dân sự. ATOR cũng nhấn mạnh không có "chuyến bay sơ tán" nào được lên kế hoạch ở Venezuela.

Máy bay của hãng hàng không Nga Nordwind tại sân bay Simon Bolivar, thủ đô Caracas của Venezuela, tháng 1/2019. Ảnh: Reuters

Chuyến bay tiếp theo đến thành phố Porlamar trên đảo Margarita, ngoài khơi Venezuela, dự kiến diễn ra trong ngày 1/12 sẽ được chuyển sang Varadero, Cuba. Du khách sẽ được lựa chọn nghỉ tại các khách sạn tương đương hoặc cao cấp hơn ở Cuba, hoặc hủy chuyến du lịch và bảo lưu tiền cọc để sử dụng cho kỳ nghỉ khác.

CEO Anna Podgornaya cho hay những chuyến bay dự kiến đến Venezuela trong thời gian tới cũng sẽ được chuyển hướng sang Cuba cho đến khi tình hình ổn định. Với những du khách Nga đang ở đảo Margarita, họ vẫn có thể tiếp tục kỳ nghỉ như kế hoạch và sẽ được đưa thẳng về thủ đô Moskva bằng chuyến bay đặc biệt do hãng đối tác vận hành theo lịch trình ban đầu.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tuy chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào người đồng cấp Maduro, Tổng thống Donald Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Hai ngày sau, ông Trump cảnh báo không phận phía trên và xung quanh quốc gia Nam Mỹ "sẽ bị phong tỏa".

Tổng thống Maduro nói rằng hiện diện quân sự lớn cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích tuyên bố "phong tỏa không phận" từ ông Trump, khẳng định đây là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp.

Thanh Danh (Theo RIA Novosti, Times of India)