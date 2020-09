Công ty Mỹ hoãn phóng tên lửa tái sử dụng

Công ty hàng không vũ trụ tư nhân Blue Origin dời lịch phóng tên lửa New Shepard do phát hiện một trục trặc về nguồn điện.

Tên lửa New Shepard của công ty Blue Origin cao khoảng 18 m. Ảnh: Blue Origin.

Theo kế hoạch ban đầu, công ty Blue Origin sẽ phóng tên lửa New Shepard tại bãi phóng ở Tây Texas lúc 22h hôm 24/9 (giờ Hà Nội). New Shepard là một hệ thống kết hợp gồm tên lửa đẩy và tàu vũ trụ, cả hai đều có thể tái sử dụng. Vụ phóng mới sẽ đánh dấu sự trở lại của New Shepard sau 9 tháng. Tháng 12 năm ngoái, thử nghiệm của Blue Origin đã thành công khi con tàu bay lên độ cao hơn 100 km so với mực nước biển, sau đó trở về hạ cánh xuống mặt đất.

Khoảng một tiếng trước giờ phóng hôm qua, Blue Origin thông báo lùi 100 phút để đợi trời quang mây. Tuy nhiên, hãng này sau đó phát hiện một trục trặc xảy ra với nguồn điện cung cấp cho các dụng cụ khoa học bên trong tàu vũ trụ và thông báo dời ngày phóng. Blue Origin vẫn chưa thông báo lịch phóng mới.

New Shepard cao khoảng 18 m, được thiết kế để đưa người và hàng hóa lên vùng không gian dưới quỹ đạo rồi trở về. Tên lửa đẩy có thể hạ cánh thẳng đứng như tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 (SpaceX). Trong khi đó, tàu vũ trụ tiếp đất nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của dù. Đến nay, con tàu vẫn chưa thực hiện thử nghiệm chở người nào.

Trong thử nghiệm mới, tàu New Shepard chở 12 thiết bị khoa học. Tuy nhiên, Blue Origin không nêu cụ thể những thiết bị nào chịu ảnh hưởng bởi trục trặc nguồn điện. Một trong 12 thiết bị khoa học trên tàu thuộc về NASA, dùng để giúp giới chuyên gia phát triển công nghệ hạ cánh chính xác cho nhiệm vụ đưa người đến Mặt Trăng trong tương lai.

"Thử nghiệm này sẽ kiểm tra quá trình các cảm biến, máy tính và thuật toán phối hợp để xác định vị trí và tốc độ của tàu vũ trụ khi con tàu tiếp cận Mặt Trăng, từ đó cho phép các phương tiện hạ cánh tự động trên bề mặt Mặt Trăng trong vòng 100 m xung quanh điểm đến chỉ định", đại diện Blue Origins cho biết.

Ngoài ra, New Shepard còn mang theo thiết bị dùng để trồng cây trong môi trường vi trọng lực, thiết bị giúp tàu vũ trụ neo vào tiểu hành tinh và những thiên thể nhỏ khác, thiết bị mới giúp giữ cho linh kiện điện tử trên tàu vũ trụ không trở nên quá nóng.

Thu Thảo (Theo Space)