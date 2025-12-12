Alef Aeronautics đang sản xuất những chiếc Model A đầu tiên để giao cho một nhóm nhỏ khách hàng tiên phong.

Mẫu Alef Model A Ultralight đánh dấu cột mốc quan trọng trong lĩnh vực vận tải hàng không chạy điện. Xe sẽ được lắp ráp thủ công tại cơ sở của Alef ở Thung lũng Silicon, California. Mỗi chiếc xe sẽ mất vài tháng để hoàn thành và nhóm khách hàng tiên phong sẽ thử nghiệm chúng trong môi trường thực tế dưới điều kiện được kiểm soát chặt chẽ.

Theo công ty, quy trình sản xuất kết hợp robot và sản xuất công nghiệp với chế tác thủ công, đảm bảo kiểm tra nghiêm ngặt từng bộ phận. Cách tiếp cận cẩn thận này cho phép Alef tinh chỉnh các kỹ thuật chế tạo trước khi mở rộng quy mô sang sản xuất hàng loạt tự động.

Công ty Mỹ bắt đầu sản xuất ôtô bay Ôtô bay Model A trong quá trình thử nghiệm. Video: DPCcars

Những người tiên phong sẽ nhận được đào tạo, hướng dẫn tuân thủ và hỗ trợ bảo trì liên tục từ Alef. Những hiểu biết thu được từ giai đoạn này sẽ được sử dụng để tối ưu hóa sản xuất và chuẩn bị cho việc hoàn thành các đơn đặt hàng trước của công ty.

Xe bay của Alef nổi bật nhờ sự kết hợp các tính năng phân biệt nó với cả các phương tiện truyền thống và phương tiện bay cất/hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) hiện đại. Nó được coi là chiếc xe bay thực sự đầu tiên vì hoạt động như một chiếc ôtô hợp pháp trên đường bộ đồng thời thực hiện cất cánh và bay thẳng đứng.

Không giống như ôtô, nó có thể cất cánh và bay, và không giống như eVTOL, nó có thể được lái trên đường công cộng mà không cần dựa vào sân bay hoặc bãi đáp trực thăng.

Theo Alef, phương tiện này hoàn toàn chạy bằng điện, cung cấp phương tiện giao thông năng lượng sạch với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn mỗi chuyến so với Tesla, các loại xe điện khác hoặc eVTOL.

Model A cung cấp phạm vi lái xe 354 km và phạm vi bay 177 km, được hỗ trợ bởi cabin có khớp nối, hệ thống cánh lái và cánh quạt được bao kín hoàn toàn. Các tính năng an toàn chính bao gồm hệ thống đẩy điện phân tán, hệ thống dự phòng đa lớp, chẩn đoán nâng cao, tránh chướng ngại vật, hạ cánh lượn và dù cứu sinh.

Mẫu Model A đang được mở bán trước với giá 300.000 USD. Tầm nhìn dài hạn của Alef bao gồm Model Z, một chiếc sedan 4 chỗ dự kiến ra mắt vào năm 2035, có giá 35.000 USD và có khả năng bay 321 km và lái xe 643 km, với khả năng bay tự hành được dự kiến.

Mỹ Anh (theo Interesting Engineering)