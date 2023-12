Công ty Morocco biến sa mạc thành đất màu trồng cây

Công ty Sand to Green sử dụng nước khử mặn và hỗn hợp hữu cơ để cải tạo đất sa mạc thành đất trồng cây ăn quả và thảo mộc.

Đồn điền trồng cây trên sa mạc của Sand to Green. Ảnh: Sand to Green

Biến đổi khí hậu có nghĩa sa mạc hóa trở thành vấn đề ngày càng lớn với 250 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thoái hóa đất màu. Vấn đề tác động tới 1/3 đất bề mặt Trái Đất, theo Liên Hợp Quốc. Cải tạo đất khô cằn để tạo ra những cánh đồng trồng cây là chìa khóa đảm bảo cung cấp lương thực cho dân số thế giới. Sand to Green là một công ty khởi nghiệp Morocco biến đổi thành công mảnh đất giữa sa mạc thành đồn điền bền vững và đem lại lợi nhuận trong 5 năm qua, theo CNN.

"Sa mạc hóa là tương lai của nhiều nước hiện nay. Giải pháp của chúng tôi là sử dụng nông lâm kết hợp để tạo ra một loại nông nghiệp bền vững và có thể tồn tại trước biến đổi khí hậu", Wissal Ben Moussa, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc nông nghiệp của Sand to Green, chia sẻ.

Hệ thống có thể được triển khai ở bất cứ nơi nào gần nguồn nước lợ. Sand to Green khử mặn nước lợ bằng công nghệ sử dụng điện mặt trời. Sau đó, họ trồng nhiều loại cây ăn quả và thảo mộc ở cùng một chỗ theo phương pháp xen canh và trực tiếp tưới nhỏ giọt rễ cây bằng nước khử mặn để giảm thiểu bay hơi nước. Đất được tái tạo nhờ sử dụng hỗn hợp mà Sand to Green gọi là phân xanh, bao gồm phân hữu cơ, than sinh học và tổ chức vi sinh vật. Than sinh học là một dạng than chì có thể giúp đất khô cằn giữ nước. Điều này giúp một số loại thảo mộc sẵn sàng thu hoạch chỉ trong vòng hai năm.

Trên khu đất thử nghiệm rộng 5 hecta ở miền nam Morocco, hoạt động từ năm 2017, Sand to Green trồng thử một loạt giống cây nhằm tìm ra những loại cây thích hợp nhất. "Ba loại cây ưa thích nhất của tôi là carob, sung và lựu", Ben Moussa cho biết. "Chúng là loài đặc hữu ở những khu vực chúng tôi muốn triển khai, có giá trị gia tăng cao khi sản xuất nhưng cũng rất bền bỉ. Các loại cây xen canh đã được thử nghiệm thành công gồm hương thảo, phong lữ, cỏ hương bài và cây sả java.

Hiện nay, Sand to Green đang tìm cách mở rộng quy mô thành khu thử nghiệm thương mại rộng 20 hecta cũng ở miền nam Morocco. Theo công ty, khu vực lớn cỡ đó có chi phí 475.000 USD để thành lập và sẽ mang lại lợi nhuận tài chính trong khoảng 5 năm. "Với hệ thống này, chúng tôi có thể tạo ra đa dạng sinh học với đất tốt hơn, hoa màu khỏe mạnh hơn và năng suất lớn hơn. Đồn điền của chúng tôi có thể cho năng suất cao gấp 1,5 lần so với đồn điền độc canh trong cùng khu vực", Ben Moussa nói.

Khi thương mại hóa, mỗi khu đất chia thành các đồn điền sẽ trở thành khoản đầu tư xanh. Theo Sand to Green, kỹ thuật của họ có thể sử dụng ở các nước bao gồm Mauritania, Senegal, Namibia, Ai Cập, bán đảo Arab, một số vùng ở Mỹ và ven biển Mexico.

An Khang (Theo CNN)