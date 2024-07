Công ty mía đường lớn nhất Việt Nam có chủ tịch mới

Bà Đặng Huỳnh Ức My vừa thay mẹ làm Chủ tịch HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa, công ty mía đường lớn nhất Việt Nam.

Thông tin được Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) công bố hôm nay. Theo đó, con gái bà Huỳnh Bích Ngọc - Đặng Huỳnh Ức My sẽ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm.

Bà Đặng Huỳnh Ức My sinh năm 1981, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh và tài chính tại Đại học Preston, New Zealand. Bà My từng giữ vị trí Chủ tịch Công ty mía đường Thành Thành Công - Tây Ninh vào 2012-2015. Tháng 10/2019, bà là Phó chủ tịch Thành Thành Công - Biên Hòa.

Tân chủ tịch TTC AgriS cũng là người dẫn dắt công ty chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh. Bà đang sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu SBT của doanh nghiệp này, chiếm khoảng 19% vốn.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, tân Chủ tịch TTC AgriS. Ảnh: SBT

Theo xếp hạng của Vietnam Report năm 2023, TTC AgriS là doanh nghiệp lớn nhất trong nước ở lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh đường. Xếp kế sau là Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Hôm qua, TTC AgriS cho biết bà Huỳnh Bích Ngọc kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm thành viên HĐQT vào ngày 12/7. Bà Ngọc là vợ ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group). Hồi tháng 4, bà Ngọc cũng thôi làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land). Hiện tại, bà vẫn giữ vai trò Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng giám đốc TTC Group.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 3 tháng đầu năm, TTC AgriS đạt doanh thu hơn 6.170 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 200 tỷ. Lũy kế 9 tháng (theo niên độ 2023-2024), công ty mía đường này đạt doanh thu hơn 19.500 tỷ và lãi gần 682 tỷ đồng.

Anh Tú