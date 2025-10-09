Công ty mẹ Uniqlo lãi kỷ lục 4 năm liên tiếp

Hãng thời trang Fast Retailing (Nhật Bản) đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ việc kinh doanh khởi sắc cả ở thị trường trong nước lẫn nước ngoài.

Ngày 9/10, Fast Retailing - sở hữu thương hiệu Uniqlo - công bố lợi nhuận hoạt động 12 tháng tính đến hết tháng 8 là 564,3 tỷ yen (3,69 tỷ USD). Con số này tăng 13% so với năm ngoái và là năm thứ 4 liên tiếp lập kỷ lục mới. Số liệu trên cũng vượt dự báo của chính công ty và cả giới phân tích.

Fast Retailing dự báo lợi nhuận hoạt động trong năm tính đến hết tháng 8/2026 là 610 tỷ yen. Họ đang hưởng lợi cả trong và ngoài nước nhờ đồng yen yếu. Giá yen hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 so với USD và thấp kỷ lục so với euro.

Lợi nhuận năm vừa qua khởi sắc nhờ doanh thu tại Nhật Bản và Mỹ tăng mạnh, bù đắp được ảnh hưởng từ thuế nhập khẩu cao. Trong đó, doanh thu tại Nhật Bản được thúc đẩy nhờ lực mua của nhóm khách du lịch.

Dù vậy, hãng vẫn gặp khó tại thị trường Trung Quốc. Cả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm khi nhu cầu của người tiêu dùng vẫn thấp. Đây hiện là thị trường nước ngoài lớn nhất của Uniqlo với khoảng 900 cửa hàng.

Một cửa hàng của Uniqlo ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Fast Retailing đang tăng hiện diện tại Bắc Mỹ và châu Âu để tìm kiếm tăng trưởng. Công ty dự kiến mở các cửa hàng lớn tại Frankfurt, Warsaw, Chicago và San Francisco trong năm tài chính 2026. Tuy nhiên, chiến lược này vấp phải thách thức từ thuế nhập khẩu của Mỹ.

Hồi tháng 7, Fast Retailing cảnh báo thuế Mỹ sẽ có tác động lớn đến hoạt động của họ tại thị trường này năm nay. Dù vậy, giá tăng và nỗ lực giảm chi phí phần nào giúp công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục lại Mỹ.

Vài tháng trước, Mỹ và Nhật Bản ký thỏa thuận thương mại, giảm thuế nhập khẩu về 15%, thay vì 25% như Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đây. Dù vậy, hiện chưa rõ các sản phẩm của Uniqlo bán tại Mỹ chịu ảnh hưởng ra sao, vì hầu hết sản phẩm của họ sản xuất tại Đông Nam Á và Nam Á.

Từ một cửa hàng nhỏ ở Hiroshima cách đây 41 năm, Uniqlo hiện có hơn 2.500 cơ sở trên khắp thế giới. Nhà sáng lập Fast Retailing Tadashi Yanai từ lâu đặt mục tiêu đưa công ty trở thành hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, cạnh tranh với H&M và Inditex - chủ sở hữu Zara. Dù vậy, những năm gần đây, Fast Retailing còn phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt về giá từ các hãng bán lẻ trực tuyến Trung Quốc như Shein và Temu.

Hà Thu (theo Reuters)