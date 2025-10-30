Công ty may 50 tuổi 'sống' nhờ cho thuê sân pickleball

Garmex Sài Gòn, từng là công ty may lớn tại TP HCM, có doanh thu chưa tới 5 triệu đồng mỗi ngày trong quý III, chủ yếu từ cho thuê sân pickleball.

Báo cáo tài chính mới đây cho thấy Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC) có doanh thu hơn 452 triệu đồng, cao gấp gần 4 lần so với quý III/2024. Tuy nhiên trong đó, doanh thu phát sinh với Công ty cổ phần Vinaprint - đối tác thuê mặt bằng để làm sân pickleball - chiếm tới 63,5%. Phần còn lại là doanh thu bán dược phẩm, thuốc, dụng cụ y tế (chiếm gần 18%) và doanh thu dịch vụ (chiếm hơn 17%). Doanh thu từ bán hàng hóa và thành phẩm chỉ 5,4 triệu đồng cho cả quý, đóng góp trên 1%.

Như vậy trung bình trong quý III, mỗi ngày Garmex Sài Gòn ghi nhận doanh thu chưa tới 5 triệu đồng. Trong đó, có hơn 3 triệu đồng đến từ cho thuê sân pickleball.

Công nhân làm việc tại nhà máy Garmex Tân Mỹ. Ảnh:GMC

Trước đó hồi tháng 2, Hội đồng quản trị của công ty này ký hợp đồng giao tối đa 3.000 m² đất cho Công ty VinaPrint để mở sân pickleball và các môn thể thao khác, trước mắt có hiệu lực một năm. Garmex Sài Gòn được nhận tiền đều đặn hàng tháng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

Trừ đi giá vốn, GMC có lãi gộp quý III trên 390 triệu đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Họ cũng có thêm hơn 1 tỷ đồng doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi và thu nhập từ chênh lệch tỷ giá. Công ty đang có gần 72 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Tuy nhiên, GMC tốn hơn 907 triệu đồng chi phí tài chính để dự phòng đầu tư. Doanh nghiệp này đang đầu tư vào Vietcombank (VCB), VietABank (VAB) và Công ty Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI). Trong đó, khoản rót vốn vào VAB đang phải trích lập dự phòng hơn 1 tỷ đồng, tương đương gần 27% giá trị gốc.

Không tốn chi phí bán hàng nhưng công ty vẫn ghi nhận hơn 7 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Khoản này được tiết giảm 27% so với cùng kỳ nhưng đang cao hơn doanh thu tới 15,5 lần.

Tổng lại, Garmex Sài Gòn lỗ gần 6,5 tỷ đồng. Dù cải thiện hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đây vẫn là quý thứ 6 liên tiếp, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận âm. Lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 9 tăng lên trên 124,6 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết công ty tiếp tục không có đơn hàng may trang phục, còn doanh thu hợp tác kinh doanh và dược phẩm không đáng kể. Trong khi đó, họ vẫn phải duy trì một số nhân sự kho và gián tiếp để phục vụ công tác quản lý nên phát sinh chi phí lương và các chi phí cố định như khấu hao, thuê đất, môi trường, dịch vụ bảo vệ. Do đó, doanh thu không đủ bù chi phí khiến công ty tiếp tục lỗ.

Garmex Sài Gòn thành lập năm 1976, từng là doanh nghiệp may nổi tiếng với doanh thu nghìn tỷ suốt giai đoạn 2012-2021. Công ty có lúc sở hữu 5 nhà máy tại TP HCM và Quảng Nam với hơn 70 dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên cuối năm 2022, một đối tác lớn là Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Bình Thạnh (Gilimex) bị Amazon Robotics LLC đột ngột cắt giảm sản lượng trong khi đã đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và hàng tồn kho... khiến hoạt động kinh doanh của công ty lao dốc. Hàng tồn kho thành phẩm đến nay ghi nhận gần 86 tỷ đồng, họ dự phòng giảm giá gần 15 tỷ.

Garmex Sài Gòn phải tạm ngừng sản xuất từ tháng 5/2023 và cho hàng nghìn lao động nghỉ việc do không có đơn hàng. Ở giai đoạn hoàng kim, công ty có khoảng 4.000 nhân viên, đến cuối tháng 9 này chỉ còn 29 người.

Ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí, thực hiện thanh lý các tài sản không sử dụng, tiếp tục theo dõi và thúc đẩy đối tác giao hàng. Công ty cũng sẽ thúc đẩy dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư. GMC cũng sẽ khai thác các mặt bằng hiện hữu khác và nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển công ty.

Cổ phiếu Garmex Sài Gòn bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) hủy niêm yết bắt buộc từ cuối năm trước. GMC sau đó chuyển sang UPCoM nhưng cũng bị đưa vào diện hạn chế, chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần. Từ mức đỉnh hơn 28.000 đồng trong năm 2021, cổ phiếu hiện giao dịch quanh vùng 5.000 đồng.

Tất Đạt