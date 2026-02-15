Công ty liên quan ông Nguyễn Đức Thụy dự tính lãi kỷ lục

LPBS, công ty chứng khoán do gia đình ông Nguyễn Đức Thụy sở hữu gần 35%, đặt kế hoạch gia nhập câu lạc bộ lãi nghìn tỷ với mục tiêu trước thuế 1.700 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS) mới công bố mục tiêu doanh thu thuần tăng 125% so với năm ngoái, lên 3.800 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm nay được kỳ vọng khởi sắc hơn với mức tăng 160%, lần lượt lên 1.700 tỷ đồng và 1.360 tỷ đồng.

Đây là kế hoạch cao nhất từ trước đến nay của LPBS. Nếu hoàn thành, họ có thể nằm trong nhóm 15 doanh nghiệp đầu ngành chứng khoán, với giả định các công ty đối thủ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 50%.

LPBS mới trải qua năm biến động mạnh nhất về kết quả kinh doanh khi doanh thu và lợi nhuận gấp 9 lần và 6,5 lần cùng kỳ, lần lượt đạt 1.686 tỷ đồng và 653 tỷ đồng. Hơn phân nửa nguồn thu đến từ tự doanh, còn lại nhờ cho vay ký quỹ và môi giới chứng khoán.

LPBS đặt mục tiêu kinh doanh đột biến trước thềm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và sau giai đoạn biến động cơ cấu cổ đông lớn. Giữa tuần này, họ thông báo giá chào bán mỗi cổ phiếu là 30.000 đồng và dự tính thu khoảng 4.256 tỷ đồng nếu thương vụ này thành công. Họ là công ty chứng khoán đầu tiên công bố kế hoạch IPO trong năm nay.

Ban lãnh đạo công ty dự kiến dành nửa số tiền để đầu tư giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi. 45% bổ sung vốn cho vay ký quỹ, còn lại 5% cho tự doanh và vốn lưu động.

LPBS, tiền thân là Công ty Chứng khoán Viettraninmex, được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ 125 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi, vốn hiện tại đạt 12.688 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Quyền tổng giám đốc ngân hàng Sacombank, cuối tháng trước thông báo nhận chuyển nhượng để sở hữu 4,95% vốn tại LPBS. Hai con của ông nắm tổng cộng 30% tại đây.

Phương Đông