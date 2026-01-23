Công ty liên quan ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi kỷ lục

Sasco do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch lãi trước thuế 432 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái, nâng lũy kế cả năm lên mức kỷ lục 843 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính mới công bố của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco) ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Trong quý IV/2025, công ty thu 976 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động bán hàng miễn thuế tại sân bay đóng góp gần 40% vào tổng doanh thu, còn lại chủ yếu từ hoạt động phòng chờ và kinh doanh hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chi nhánh.

Công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT lãi gộp 700 tỷ đồng quý cuối năm. Tỷ suất sinh lời gộp xấp xỉ 72%, đồng nghĩa cứ thu 10 đồng thì lãi hơn 7 đồng sau khi trừ giá vốn.

Bên cạnh đó, công ty còn có 140 tỷ đồng lãi tiền gửi và cổ tức từ các đơn vị thành viên. Điều này cộng thêm việc kiểm soát tốt chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và lãi vay giúp công ty lãi trước thuế hơn 432 tỷ đồng, gấp khoảng ba lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, Sasco thu 3.315 tỷ đồng và lãi trước thuế 843 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 67% so với năm trước. Đây là năm thứ 5 liên tiếp hai chỉ tiêu tài chính trọng yếu của công ty đi lên, qua đó xác lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động. So với kế hoạch được đề ra đầu năm ngoái, công ty vượt 4% doanh thu và 52% lợi nhuận.

Lãnh đạo Sasco từng chia sẻ 2025 là giai đoạn chuyển đổi quan trọng của công ty khi nhà ga quốc nội T3 hoạt động, giúp họ thêm cơ hội tăng trưởng nhưng cũng phải chia sẻ thị phần với nhiều đơn vị khai thác dịch vụ phi hàng không khác. Ngoài mở rộng kinh doanh tại đây, công ty cũng dành nguồn lực phát triển hệ sinh thái dịch vụ tại sân bay Long Thành để đón đầu khai thác trong năm nay. Khi phát triển các thị trường mới, công ty vẫn tập trung vào thế mạnh chính là kinh doanh phòng chờ và bán hàng miễn thuế.

Tính đến cuối năm ngoái, Sasco có tổng tài sản hơn 2.460 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 1.870 tỷ đồng. Công ty còn khoảng 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang nắm khoảng 46,5% vốn, là nhóm cổ đông lớn thứ hai tại Sasco. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giữ tỷ lệ lớn nhất với 49%.

Phương Đông