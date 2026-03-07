Công ty laptop giá rẻ Trung Quốc 'đánh tráo' CPU

Chuwi, thương hiệu máy tính giá rẻ nổi tiếng ở Trung Quốc, bị phát hiện lừa dối khách hàng khi dùng CPU cấp thấp trong laptop nhưng quảng cáo là chip đời cao.

Notebookcheck cho biết đã phát hiện vấn đề trên mẫu laptop Chuwi CoreBook X khi trải nghiệm và đánh giá sản phẩm. Trong quảng cáo, nhà sản xuất nói sử dụng chip AMD Ryzen 5 7430U. Trên giao diện hệ thống, máy cũng hiển thị thông số tương tự. Thậm chí, nhà sản xuất can thiệp sâu hơn vào firmware, khiến các công cụ chẩn đoán tin cậy như CPU-Z và HWiNFO64 đều cho ra kết quả Ryzen 5 7430U.

Tuy nhiên, người đánh giá đã nghi ngờ khi kiểm tra hiệu năng CoreBook X. Ryzen 5 7430U (mã Barcelo-R) là bộ xử lý 6 lõi, 12 luồng với lõi thực thi Zen 3, xung nhịp 2.3 GHz, tối đa 4.3 GHz, nhưng điểm hiệu năng thực tế thấp hơn nhiều. Lúc này, người đánh giá quyết định tháo rời máy và phát hiện bên trong là Ryzen 5 5500U (mã Lucienne).

Ryzen 5 5500U cũng là chip 6 lõi, 12 luồng tương tự, nhưng dùng lõi thực thi Zen 2, bộ nhớ đệm L2/L3 thông số thấp hơn, xung nhịp 2.1 GHz, tối đa 4 GHz. Ryzen 5 5500U chậm hơn 7% so với Ryzen 5 7430U. Trên CoreBook X, khoảng cách hiệu năng thậm chí xa hơn với 10% do bộ nhớ đơn kênh kìm hãm.

Các thông số của cả hai khá tương đồng, nên hầu hết người dùng dễ bị đánh lừa. "Người dùng có thể không để ý, dễ dàng bỏ qua trừ khi đang cố tình tìm kiếm sự không nhất quán", Notebookcheck bình luận. "Tuy nhiên, khách hàng luôn phải nhận được những gì họ đã trả tiền, còn nhà sản xuất sử dụng chiêu trò đánh tráo sản phẩm cũ cần bị lên án".

Chuwi không phủ nhận cáo buộc. Công ty viện lý do "các lô sản xuất khác nhau" và "hàng tồn kho lưu hành ngoài tầm kiểm soát" để giải thích vấn đề, đồng thời cho biết "đang xem xét vấn đề một cách nghiêm túc" và đã tiến hành điều tra nội bộ. Hiện Chuwi cũng sửa quảng cáo "CoreBook X 7430U" thành "CoreBook X Ryzen 5", nhưng liên kết đến trang sản phẩm vẫn giữ nguyên thông số.

Mẫu laptop Chuwi CoreBook X. Ảnh: Notebookcheck

Theo Tom's Hardware, câu trả lời Chuwi chưa thỏa đáng. "Dễ hiểu khi các nhà sản xuất thiết bị giá rẻ phải dùng linh kiện cũ nếu thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, họ nên thông báo với khách hàng thay vì âm thầm che giấu sự sai trái", trang này bình luận.

Tại Việt Nam, Chuwi từng bán mẫu CoreBook X với chip Intel, giá 12 triệu đồng cho phiên bản chạy chip Core i5 8259U, RAM 16 GB và bộ nhớ 512 GB, nhưng hiện đã ngừng kinh doanh.

Chuwi là công ty điện tử tiêu dùng thành lập năm 2004 có trụ sở tại Thâm Quyến. Ban đầu, họ khởi nghiệp bằng thiết bị nghe nhạc di động, sau mở rộng sang máy tính cá nhân và hợp tác với đối tác công nghệ lớn như Intel, Microsoft, MediaTek, Google, Intel.

Nhờ chiến lược bán hàng toàn cầu qua nền tảng thương mại điện tử như Amazon, AliExpress hay eBay, Chuwi dần trở thành thương hiệu máy tính "giá rẻ - cấu hình khá" quen thuộc trong cộng đồng công nghệ. Dù vậy, công ty cũng dính một số bê bối, như không có Chứng nhận Phù hợp Kỹ thuật (TCC) cần thiết cho băng tần 5 GHz nhưng vẫn bán sản phẩm tại Nhật Bản năm 2023, hay bán tablet dùng trong giáo dục chất lượng kém ở tỉnh Tokushima năm 2024.

Bảo Lâm (theo Notebookcheck, Tom's Hardware)