Công ty Lâm Trân phân phối đồng hồ Oris

Thương hiệu Oris "bắt tay" nhà phân phối Lâm Trân đưa đồng hồ đến tay giới mộ điệu Việt.

Tại buổi ký kết ở TP HCM hôm 15/7, ông Michael Meier - Giám đốc thương hiệu châu Á Thái Bình Dương - cho biết đã song hành Oris 10 năm, trong đó có hai năm phụ trách thị trường châu Á tại Malaysia. Hiện ở trụ sở chính ở Thụy Sĩ, ông vẫn dành phần lớn thời gian ở châu Á.

"Lần đầu đến Việt Nam, tôi mê mẩn văn hóa cà phê, có thêm những ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Oris có tiềm năng phát triển ở thị trường năng động này và đó là lý do tôi quay lại. Hiện chúng tôi hợp tác với công ty Lâm Trân qua bốn điểm bán, đây mới là bước khởi đầu. Tôi mong có thể tiếp tục đến Việt Nam để khuếch trương điểm bán mới, kể cho mọi nghe về những chiếc đồng hồ cơ từ Hölstein và thưởng thức ly cà phê thơm ngon nữa", ông Michael Meier nói.

Mặt số mẫu Oris X Bracenet chế tác từ lưới ma tái chế. Trong khi dòng ProPilot X Kermit chú trọng thiết kế vui mắt (phải). Ảnh: Oris

Oris "khai sinh" ngày 1/6/1904 tại Hölstein, khi Paul Cattin và Georges Christian đến thung lũng Waldenburg sáng lập hãng đồng hồ mới. Các nghệ nhân có tầm nhìn đơn giản: kết hợp tay chế tác đồng hồ cơ truyền thống với quy trình công nghiệp mới nhất, tung ra thị trường những cỗ máy chất lượng, giá trị.

2024 đánh dấu 120 năm thương hiệu hoạt động, độc lập tư duy và theo đuổi con đường riêng. Hiện trụ sở chính vẫn tọa lạc tại thung lũng Waldenburg ở phía Bắc Thụy Sĩ - nơi ngôn ngữ Đức phổ biến.

Hölstein, Thụy Sĩ từng là nơi đặt trụ sở chính của Oris. Ảnh: Oris

Theo ông Michael Meier, với thành tựu chế tác động cơ lẫn thiết kế, Oris vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn của ngành. Đến cuối thập niên 1970, hãng phát triển 279 bộ máy độc quyền, được giới mộ điệu đánh giá chất lượng, diện mạo bắt mắt.

Hãng chạm nhiều mốc son dù chỉ chế tác đồng hồ cơ, nói không với bộ đếm thời gian điện tử. Điển hình là mẫu hiệu suất Aquis, thể thao cổ điển Divers Sixty-Five, ProPilot X và Big Crown đậm yếu tố di sản. Từng dòng toát lên vẻ đẹp riêng, nhấn vào thiết kế đặc trưng đồng hồ cơ Thụy Sĩ và sản xuất theo quy trình mới nhất.

Trên đà phát triển, Oris phát triển nên bộ máy Calibre 400 trứ danh. Bộ chuyển động được đánh giá "thay đổi cuộc chơi" ghi điểm với khả năng dự trữ năng lượng 5 ngày, nâng cấp mức kháng từ và chuẩn xác. Thời gian bảo dưỡng máy và gói bảo hành đến 10 năm.

Caliber 400 được hãng chế tác độc quyền. Ảnh: Oris

Ngoài ra, thương hiệu còn đề cao giá trị bền vững, thể hiện thống nhất ở quy mô toàn doanh nghiệp. Thương hiệu tung loạt thiết kế ứng dụng chất liệu tái chế từ nhựa Pet (dòng Oris Aquis Date Upcycle), lưới ma bị thải ra đại dương (mẫu Oris Bracenet).

"Bắt tay" các đại sứ, đối tác và cộng đồng toàn cầu, Oris hoạt động theo tiêu chí "Together we can bring change for the better" (Cùng nhau, chúng ta có thể mang lại sự thay đổi để tốt đẹp hơn).

"Dịp kỷ niệm 120 năm thành lập, chúng tôi nhìn lại thành tựu và sứ mệnh 'mang lại niềm vui cho khách hàng, hành tinh lẫn di sản thương hiệu kế thừa từ các thế hệ lãnh đạo có tầm nhìn'. Đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là vinh hạnh của tập thể Oris", đại diện hãng đồng hồ nói thêm.

