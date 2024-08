Công ty Kim Hằng tặng máy đo điện não cho bệnh viện Nhi Đồng 1

Công ty Cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng kết hợp CLB Từ thiện Kim Hằng vừa trao tặng một chiếc máy đo điện não video 32 kênh trị giá 945 triệu đồng cho bệnh viện Nhi Đồng 1.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng, CLB Từ thiện Kim Hằng và bệnh viện Nhi đồng 1 trong lễ trao tặng máy đo điện não video 32 kênh, TP HCM ngày 25/7. Ảnh: Kim Hằng

Có mặt tại buổi lễ, ông Trần Kiến An, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng chia sẻ, trẻ em là mầm non của đất nước nên công ty rất mong muốn đồng hành trong các công tác thiện nguyện ưu tiên trẻ em. "Hy vọng việc tặng máy đo điện não video 32 kênh cho Bệnh viện Nhi Đồng phù hợp với nhu cầu của Bệnh viện trong công tác điều trị cho bệnh nhi", ông An nói.

Ông Võ Phương Thái, Chủ nhiệm CLB Từ thiện Kim Hằng cũng gửi lời tri ân đến bệnh viện đã tạo cơ hội cho CLB Từ thiện Kim Hằng có thể trao tặng chiếc máy này đến bệnh viện để hỗ trợ y bác sĩ khám chữa tốt nhất cho các bệnh nhi. "Tôi rất hạnh phúc khi Công ty và CLB Từ thiện Kim Hằng có thể tiếp tục giúp đỡ bệnh viện theo như đường hướng mà phía lãnh đạo Kim Hằng đã làm từ trước đến nay", ông Thái nói.

PGS.TS. BS. Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, Công ty Kim Hằng và CLB Từ thiện Kim Hằng đã nhiều năm đồng hành cùng bệnh viện trên hành trình điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhi. Từ năm 2015, thời điểm bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu, thiếu trang thiết bị hỗ trợ sau mổ, nhiều trẻ phải hoãn ca mổ do không còn máy giúp thở, Công ty Kim Hằng và CLB Từ thiện Kim Hằng đã trao tặng 9 máy thở giúp cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có thêm cơ hội được cứu. "Cho đến nay, 9 chiếc máy thở vẫn còn chạy tốt và đã cứu được rất nhiều cháu", bác sĩ Hùng nói.

Gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng và CLB Từ thiện Kim Hằng đã tặng máy đo điện não video 32 kênh, bác sĩ Hùng đồng thời cùng yêu cầu đơn vị tiếp nhận máy cần bảo quản và sử dụng thật tốt, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhi.

Máy đo điện não video 32 kênh này đã được phân bổ về cho khoa Nhiễm - Thần kinh đang có nhu cầu sử dụng cao, góp phần cải thiện chất lượng điều trị cho các bệnh nhi. Chiếc máy sẽ góp phần hỗ trợ các bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng bệnh nhi một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Chiếc máy đo điện não video 32 kênh trị giá 945 triệu đồng. Ảnh: Kim Hằng

Hơn 12 năm qua kể từ khi CLB Từ thiện Kim Hằng được thành lập, Công ty Kim Hằng cùng CLB Từ thiện Kim Hằng luôn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các hoạt động thiện nguyện luôn được Công ty chú trọng với mong muốn được góp một phần nhỏ giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

