Công ty kiều hối Vietcombank nhận giải thưởng chuyển đổi số sáng tạo

Công ty được Tạp chí tài chính quốc tế International Finance Magazine có trụ sở tại Vương quốc Anh trao danh hiệu "Công ty kiều hối chuyển đổi số sáng tạo nhất Việt Nam".

Giải thưởng này ghi nhận chiến lược chuyển đổi số của Công ty kiều hối Vietcombank (Vietcombank Remittance) khi ứng dụng số hóa để cải thiện dịch vụ, sản phẩm. Theo đó, đơn vị đã hợp tác cùng FPT phát triển hệ thống phần mềm lõi kiều hối vào tháng 4/2025. Hệ thống phần mềm này được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động kiều hối, tích hợp toàn bộ chuỗi nghiệp vụ từ quản lý đối tác, khách hàng đến xử lý chi trả đa kênh như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, chi tại quầy và chi trả tận nhà. Hệ thống cho phép xử lý giao dịch gần như theo thời gian thực, tự động hóa nhiều khâu vận hành và giảm thiểu rủi ro thủ công.

Công ty kiều hối Vietcombank nhận giải thưởng quốc tế "Công ty Kiều hối chuyển đổi số sáng tạo nhất Việt Nam". Ảnh: Vietcombank

Đại diện công ty cho biết, Vietcombank Remittance còn chủ động xây dựng hệ thống AML, tăng cường kiểm soát rủi ro, tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền và bảo mật dữ liệu khách hàng theo các chuẩn quốc tế như Fincen của Mỹ, Fintrac của Canada, Austrac của Australia và AMLD6 của châu Âu.

Đại diện Công ty kiều hối Vietcombank và FPT IS tại lễ kí kết hợp tác. Ảnh: Vietcombank

Bên cạnh đó, ứng dụng di động tích hợp trong hệ thống hỗ trợ cho đội ngũ chi trả và cộng tác viên tại các vùng sâu, vùng xa, qua đó mở rộng độ phủ dịch vụ và đưa dòng kiều hối đến gần hơn với người dân.

Dịch vụ nhận tiền tại nhà của Công ty kiều hối Vietcombank. Ảnh: Vietcombank

Những chiến lược này xuất phát từ bối cảnh lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tiếp tục được duy trì ở mức cao. Năm 2024, lượng kiều hối đạt khoảng 16 tỷ USD, đưa Việt Nam trở lại vào nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Riêng hệ thống Vietcombank ghi nhận hơn 4 tỷ USD, chiếm trên 25% tổng lượng kiều hối. Năm 2025, con số này dự báo sẽ tương đương. Trước áp lực tăng trưởng và yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, bảo mật và tuân thủ, hệ thống công nghệ hiện tại của công ty cần đổi mới để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ.

Với hơn 8 năm hoạt động, Công ty kiều hối Vietcombank mang đến dịch vụ kiều hối nhanh chóng, an toàn, đầu tư vào chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của người dùng với hệ thống chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7.

Ngoài kinh doanh, đơn vị còn chú trọng hoạt động cộng đồng, dành nguồn lực cho các hoạt động giáo dục trẻ em, an sinh xã hội. Trong năm nay, Vietcombank Remittance đã hỗ trợ xây dựng hai nhà tình thương ở Vĩnh Long, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các em học sinh tại điểm trường Mã Pì Lèng, Tuyên Quang.

Ông Trịnh Hoài Nam (thứ hai từ phải qua), Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty kiều hối Vietcombank và ông Ngô Nhật Linh (ngoài cùng bên phải), Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng đại diện chính quyền trong buổi lễ bàn giao nhà tại Vĩnh Long. Ảnh: Vietcombank

Trong thời gian tới, công ty còn phối hợp cùng các đối tác triển khai chương trình ưu đãi phí chuyển tiền đối với các giao dịch gửi về những địa bàn bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, nhằm góp phần hỗ trợ bà con sớm ổn định và tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Trong bối cảnh kiều hối tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, Vietcombank Remittance không chỉ tập trung phát tiển công nghệ, mà còn mong muốn trở thành cầu nối bền chặt giữa kiều bào và quê hương.

