Công ty khai thác vàng, bạc muốn trả cổ tức bằng tiền 119%

Vimico, doanh nghiệp khai thác nhiều loại khoáng sản như vàng, bạc, đất hiếm, sẽ chi 2.380 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025.

Theo tài liệu chuẩn bị phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico, mã KSV) cho biết tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 lên tới 119% bằng tiền mặt. Việc chia cổ tức tỷ lệ cao nhờ kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp năm ngoái. Theo đó, họ ghi nhận doanh thu 14.554 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2024. Biên lợi nhuận gộp giai đoạn này đạt 25%.

Trừ các chi phí, công ty lãi ròng hơn 1.970 tỷ đồng, tăng gần 55% so với năm trước đó và cao nhất từ trước đến nay. Theo giải trình của Vimico gửi Sàn Chứng khoán Hà Nội, lợi nhuận được cải thiện chủ yếu do giá bán bình quân của các khoáng sản do công ty khai thác tăng lên.

Tại đại hội cổ đông dự kiến ngày 22/4, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu đạt 13.841 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.042 tỷ, lần lượt giảm 5% và 17% so với kết quả thực hiện 2025.

Trong báo cáo gửi các cổ đông, lãnh đạo doanh nghiệp nhận định tình hình kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là xung đột Trung Đông khiến giá dầu tăng. Điều này kéo theo chi phí nguyên liệu đầu vào đi lên, tạo áp lực lên giá thành sản xuất của Vimico.

Lãnh đạo Vimico đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian tới sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn do giá nguyên liệu biến động mạnh, thị trường khoáng sản khó lường, điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và hàm lượng quặng giảm. Việc phát triển tài nguyên, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư và cấp phép khai thác mỏ vẫn chậm, ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu cho các nhà máy luyện kim.

Vimico tiền thân là Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, được thành lập năm 1995. Họ là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và đang niêm yết trên sàn Hà Nội (HNX). Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò địa chất và khai thác các loại khoáng sản như vàng, bạc, bạch kim, đồng, nhôm, sắt, titan...

Trên thị trường, cổ phiếu KSV của Vimico đã tăng 3 phiên liên tiếp, trong đó có 2 phiên "kịch trần" 10%, lên 161.200 đồng mỗi đơn vị. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá mã này đã tăng hơn 64%.

Trọng Hiếu