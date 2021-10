Công ty Israel phát triển taxi bay tốc độ 250 km/h

Mẫu taxi bay điện hai chỗ AIR ONE chỉ mất một giờ sạc để bay quãng đường lên tới hơn 170 km.

Mẫu taxi bay AIR ONE có thể đi vào hoạt động năm 2024. Ảnh: AIR

Công ty hàng không AIR ở Pardes Hanna, Israel, ra mắt mẫu máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) dành cho thị trường khách hàng cá nhân. Hiện nay, công ty đang nhận đơn đặt hàng cho máy bay AIR ONE. Theo AIR mô tả, đây là mẫu eVTOL hai chỗ dễ điều khiển, có tầm hoạt động 177 km trong một lần sạc với tốc độ tối đa 250 km/h. AIR ONE có thiết kế cánh dễ gập lại nên có thể đậu dễ dàng. Mẫu máy bay cũng có khả năng cất hoặc hạ cánh trên bất kỳ bề mặt phẳng nào.

"Bộ pin bao gồm 4 pin riêng. Dù một pin bị hỏng, động cơ trục trặc hay thậm chí mất một cánh, chiếc máy bay vẫn có thể tiếp đất an toàn. AIR ONE cũng trang bị dù khẩn cấp có thể mở ra khi cần", Rani Plaut, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty AIR, cho biết.

AIR ONE trang bị phần mềm quản lý vận hành và định vị phức tạp, nhờ đó chiếc máy bay không đòi hỏi phi công có kỹ năng cao và chuyên gia đào tạo bài bản để cầm lái. Những trang bị an toàn bao gồm hệ thống theo dõi dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thường xuyên giám sát phương tiện.

Sử dụng công nghệ và kỹ thuật sản xuất từ ngành xe hơi và hàng không vũ trụ, AIR ONE được thiết kế để hoạt động an toàn, thoải mái và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Theo Reuters, AIR đang làm việc với Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để xin cấp phép vào cuối năm 2024 và đưa mẫu taxi bay điện ra thị trường năm 2024.

An Khang (Theo Globes)