Công ty hạ tầng Gelex được chấp thuận IPO 100 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), ngày 25/11.

Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu qua phương thức đấu giá công khai với giá khởi điểm là 28.000 đồng/cổ phiếu và tiến tới đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Đại diện doanh nghiệp cho biết công ty sẽ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại HoSE. Thông tin chi tiết về đợt chào bán và đấu giá sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Công ty Hạ tầng Gelex dự tính nếu phát hành thành công, sẽ thu về 2.800 tỷ đồng. Số vốn này dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A) giai đoạn một, cũng như tái cấu trúc tài chính của công ty.

Hạ tầng Gelex thành lập năm 2016, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty sở hữu các công ty con trong lĩnh vực bất động sản thương mại và khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như: Tổng Công ty Viglacera, CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà, Công ty TNHH FIH Vietnam và Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng.

Gần đây, doanh nghiệp đã mua lại 49% vốn tại Công ty TNHH Titan Corporation từ Tập đoàn Gelex. Titan Corp là đối tác liên doanh với Frasers Property Vietnam, phát triển các sản phẩm không gian công nghiệp đạt chuẩn LEED như RBF (nhà xưởng xây sẵn), RBW (nhà kho xây sẵn) và BTS (nhà xưởng/nhà kho xây theo yêu cầu). Hiện Titan Corp đang triển khai năm dự án với tổng diện tích 100 ha.

Lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận và doanh thu chính cho công ty chủ yếu từ bất động sản và vật liệu xây dựng. Trong đó, động lực tăng trưởng mới được xác định là bất động sản thương mại và khu công nghiệp. Hạ tầng Gelex xác định tập trung vào lĩnh vực này từ nay đến 2030.

Yên Chi