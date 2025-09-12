Công ty gia đình ông Đặng Văn Thành nửa năm lãi hơn 500 tỷ đồng

TTC Group báo lãi nửa đầu năm nay gấp 5 lần cùng kỳ, nhờ đó tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu và tài sản đều tăng vọt.

Trong bảng công bố thông tin tài chính định kỳ gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group) báo lãi sau thuế nửa đầu năm xấp xỉ 523 tỷ đồng, hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản lãi lớn giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 1.543 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của TTC Group đều được cải thiện đáng kể. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản từ 0,4% lên gần 1,9%, còn tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 1,6% lên gần 8,1%.

Tính đến cuối tháng 6, TTC Group có vốn chủ sở hữu gần 6.500 tỷ đồng. Công ty đang nợ hơn 21.200 tỷ đồng, trong đó hơn 7.800 tỷ đồng vay ngân hàng và khoảng 1.630 tỷ đồng nợ trái phiếu. Công ty đang có 7 lô trái phiếu còn lưu hành với lãi suất dao động 7,25-11% một năm.

TTC Group ra đời năm 1979 với xuất phát điểm ban đầu là cơ sở sản xuất cồn có vốn điều lệ 100 triệu đồng. Đến nay, họ là một tập đoàn đa ngành với hơn 120 đơn vị trực thuộc trong 6 lĩnh vực kinh doanh chính gồm nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, du lịch và giáo dục. Họ có 4 đơn vị thành viên đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán gồm SBT, GEG, SCR và VNG.

TTC Group do vợ chồng ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc sáng lập. Ông Thành hiện giữ chức Chủ tịch tập đoàn này, còn bà Ngọc là Tổng giám đốc. Ông Thành còn được biết đến là người sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank trong 17 năm (1995-2012).

Phương Đông