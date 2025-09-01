Công ty Genfarma nhận chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm từ Cuba

Dự án Genfarma giúp nâng cao an ninh dược phẩm, mở rộng công nghệ sinh học và mang thuốc chất lượng cao, giá hợp lý đến tay người dân Việt Nam.

Chiều 31/8, ông Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, cùng Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tham quan nhà máy Genfarma tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

"Sinh phẩm và công nghệ sinh học từ Cuba là lĩnh vực có nhiều thành tựu. Việc chuyển giao công nghệ sẽ mang lại lợi ích chung và đẩy mạnh việc sản xuất ra các loại thuốc quan trọng cho cả người dân Việt Nam và Cuba", ông Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao Cuba tại Nhà máy Genfarma, thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Ảnh: Genfarma

Theo đánh giá của hai bên việc tiếp nhận công nghệ từ Cuba giúp nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển cho ngành dược Việt Nam. Qua dự án Genfarma, người dân cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý, đặc biệt là các loại thuốc điều trị ung thư. Bên cạnh đó, với sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện của ngành dược hai nước, dự án này còn giúp nâng cao an ninh dược phẩm và thúc đẩy công nghệ sinh học tại Việt Nam, đồng thời mở cánh cửa đưa công nghệ sinh học và dược phẩm của Cuba phát huy hết tiềm năng, thúc đẩy bước tiến ra thị trường thế giới.

Hồi tháng 5, thỏa thuận liên doanh giữa Công ty BioCubaFarma SA (Cuba) và các doanh nghiệp Việt Nam đã được ký. Ba tháng sau đó dự án cơ bản thành hình với cơ sở vật chất hiện đại và bộ máy hoàn chỉnh.

BioCubaFarma có 51 công ty con, 9 công ty liên doanh ở nước ngoài; trong đó, 6 công ty ở nước ngoài có cơ sở sản xuất. Hiện BioCubaFarma có 164 dây chuyền sản xuất, với 11 dây chuyền ở nước ngoài, xuất khẩu hơn 300 sản phẩm tới hơn 40 quốc gia; thực hiện chuyển giao công nghệ tới Brazil, Ấn Độ, Venezuela, Algeria, Trung Quốc, Nga, Iran và Việt Nam.

Ông Miguel Díaz-Canel (ngoài cùng bên phải), Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế (thứ 3, từ trái sang) tham quan nhà máy Genfarma vào chiều 31/8. Ảnh: Genfarma

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh dự án là một bước cụ thể hóa sự đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 9/2024.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam bắt đầu từ 31/8. Ngày mai, ông sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.

Hải My