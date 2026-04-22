Công ty game Việt tạo hệ sinh thái người chơi 'Make in Vietnam'

Gamota giới thiệu GiG (Game-is-Good), hệ sinh thái kết nối và chuẩn hóa trải nghiệm người chơi, giúp tạo môi trường giải trí số đồng bộ cho game thủ.

Theo Gamota, nền tảng ra đời nhằm giải quyết sự phân mảnh, từng bước chuẩn hóa hành trình Game - Web - App, xây dựng một môi trường giải trí số đồng bộ mang dấu ấn "Make in Vietnam".

"Trải nghiệm của game thủ hiện không còn dừng ở từng game riêng lẻ, mà là hành trình xuyên suốt giữa nhiều nền tảng", bà Vũ Thị Trang, CEO Gamota, cho biết. "GiG có mục tiêu kết nối và đơn giản hóa toàn bộ hành trình đó".

Bà Vũ Thị Trang, CEO Gamota, giới thiệu về GiG ngày 20/4. Ảnh: Gamota

Thị trường game Việt được đánh giá phân mảnh với các sản phẩm riêng lẻ thay vì hình thành hệ sinh thái/ Tuy nhiên, sự thay đổi trong cách nhìn nhận và định hướng phát triển ngành game từ phía cơ quan quản lý đang tạo ra những chuyển dịch rõ rệt trong cách doanh nghiệp tiếp cận người dùng.

Gần đây, một số doanh nghiệp bắt đầu chuyển sang xây dựng trải nghiệm liền mạch, kết nối toàn bộ hành trình người chơi từ đăng nhập, quản lý tài khoản đến tương tác và hỗ trợ, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn về bảo mật. Người dùng giờ không chỉ "chơi game" mà còn tham gia vào một hệ sinh thái với nhiều nhu cầu phức tạp hơn.

Dù vậy, khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm thực tế vẫn tồn tại, đặc biệt ở các vấn đề như chia sẻ tài khoản, đăng nhập hay kết nối. Nhiều người gặp sự cố liên quan đến đăng nhập và bảo mật tài khoản, cho thấy nhu cầu về những giải pháp toàn diện và thực tế hơn.

Theo bà Trang, GiG ra đời để giải quyết phần nào nhu cầu đó. Không chỉ là một công cụ bổ trợ, nền tảng tập trung xử lý "điểm nghẽn" cốt lõi của người chơi. Trong đó, thay vì ngăn cản thói quen chia sẻ tài khoản vốn nhiều rủi ro, GiG lựa chọn chuẩn hóa bằng công nghệ.

Cụ thể, cơ chế đăng nhập qua QR code cho phép người chơi cấp quyền truy cập tạm thời mà không cần cung cấp mật khẩu, có thể hỗ trợ bạn bè đăng nhập hoặc chơi hộ trong những tình huống cần thiết mà vẫn đảm bảo an toàn. Kết hợp khả năng giới hạn thời gian và phạm vi sử dụng, GiG giúp kiểm soát tài khoản phụ.

Bên cạnh đó, GiG xây dựng lớp định danh riêng cho game thủ, tách biệt với các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Người chơi có thể tạo hồ sơ, kết nối và tương tác trong môi trường chuyên biệt. Cách tiếp cận này được đánh giá giúp cải thiện quyền riêng tư, hạn chế rủi ro lộ thông tin cá nhân khi người dùng sử dụng một tài khoản cho nhiều mục đích. Việc tách biệt giữa không gian giải trí và đời sống cá nhân tạo môi trường tương tác an toàn.

Để giảm độ trễ trong vận hành, GiG cũng tích hợp trợ lý AI trả lời tự động và rút ngắn quy trình xử lý vấn đề kỹ thuật và giao dịch. Việc ứng dụng AI cũng giúp các tương tác của game thủ luôn ở trạng thái "thời gian thực", hạn chế "đứt gãy" trong quá trình trải nghiệm.

Bên cạnh việc tạo cho game thủ Việt nền tảng tương tác tốt, đại diện Gamota cho biết GiG đang phản ánh một xu hướng lớn hơn, khi xây dựng năng lực nội tại cho ngành game trong bối cảnh các nền tảng phục vụ game thủ hiện nay chủ yếu đến từ nước ngoài.

GiG vận hành tương tự một số ít hệ sinh thái trên thế giới, tập trung vào đăng nhập - định danh - cộng đồng - hỗ trợ AI - đa nền tảng, như Tencent (Trung Quốc) có QQ Game, Garena (Singapore) có Garena Platform hay Valve (Mỹ) có Steam.

Gamota ra đời năm 2013, thuộc Appota Group. Công ty hiện hoạt động trong mảng phát hành game, vận hành cộng đồng người chơi và cung cấp dịch vụ liên quan đến game.

Bảo Lâm