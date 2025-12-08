Công ty game Nexon Vina tuyển hàng trăm nhân viên

Tập đoàn game Nexon đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam, mang đến hàng trăm cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và sáng tạo game.

Thành lập năm 1994 tại Hàn Quốc, Nexon là một trong những đơn vị hoạt động trong ngành game trực tuyến. Trong hơn ba thập kỷ phát triển, tập đoàn đã ra mắt hơn 80 tựa game vận hành tại 190 quốc gia, đạt hơn 1 tỷ lượt tải và liên tục nằm trong top 10 công ty game có doanh thu cao nhất thế giới.

MapleStory, Dungeon Fighter, KartRider, Dave the Diver hayBlue Archive là những game nổi bật của hãng, giúp Nexon ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế. Theo đại diện doanh nghiệp, những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như trung tâm chiến lược về phát triển kỹ thuật, sáng tạo mỹ thuật và kiểm định chất lượng - ba trụ cột quan trọng trong chuỗi sản xuất game toàn cầu.

Từ đó, Nexon Vina triển khai kế hoạch mở rộng quy mô tại TP HCM, hướng tới mục tiêu vượt mốc 1.000 nhân viên. Chiến lược này được cụ thể hóa qua ba công ty thành viên chủ lực: Nexon Dev Vina phụ trách phát triển phần mềm, lập trình và vận hành game trực tuyến; Nexon Creative Studio Vina đảm nhận thiết kế nhân vật, bối cảnh và mỹ thuật cho dự án quốc tế; Nexon Networks Vina chịu trách nhiệm kiểm thử game, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người chơi. Việc mở rộng quy mô thể hiện cam kết đầu tư dài hạn, khẳng định tầm nhìn đưa Việt Nam thành trung tâm công nghệ và sáng tạo nội dung game hàng đầu khu vực.

Trụ sở Nexon ở Hàn Quốc. Ảnh: Nexon

Trong giai đoạn tăng trưởng, Nexon Vina triển khai chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn, mở ra cơ hội cho nhiều vị trí từ lập trình, thiết kế đến kiểm thử sản phẩm.

Tại Nexon Dev Vina, các kỹ sư sẽ tham gia xây dựng hạ tầng phần mềm, phát triển game server (máy chủ), client (khách hàng), bảo mật và vận hành toàn cầu. Một số vị trí tuyển dụng gồm Unity Game Developer (nhà phát triển game), MMORPG Server Programmer (lập trình viên). Đại diện doanh nghiệp cho biết, Nexon Creative Studio Vina được xem là "trái tim sáng tạo" tại Việt Nam, đảm nhận thiết kế nhân vật, bối cảnh, concept art và animation cho các dự án quốc tế. Đội ngũ họa sĩ tại đây đã tham gia nhiều dự án được đánh giá cao nhờ phong cách đa dạng và tinh tế. Các vị trí tuyển dụng gồm 2D Pixel Artist, UA Media Creator, 3D Artist (Animator, Rigger, Modeler...). Trong khi đó, Nexon Networks Vina chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng - bước quan trọng giúp sản phẩm vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.

Thời gian tới, Nexon tiếp tục đầu tư để đưa Việt Nam trở thành một trong những cứ điểm sản xuất và phát triển nội dung game quan trọng nhất Đông Nam Á.

Nhân viên Nexon trong một buổi team building. Ảnh: Nexon

Tập đoàn hướng tới xây dựng hệ sinh thái game toàn diện, kết hợp công nghệ tiên tiến, sáng tạo nghệ thuật và nhân lực Việt Nam. "Việt Nam là một trong những thị trường năng động và giàu tiềm năng nhất châu Á. Chúng tôi tin tưởng vào năng lực và tinh thần sáng tạo của người Việt, đồng thời mở rộng cơ hội học hỏi và phát triển cho mọi nhân sự, từ người có kinh nghiệm đến người mới bắt đầu", đại diện Nexon cho biết.

Thái Anh