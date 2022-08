Công ty Đức sản xuất thịt cá nhân tạo

Công ty hải sản nhân tạo Bluu Seafood ở Berlin đang lên kế hoạch phân phối sản phẩm từ thịt cá nuôi cấy trong phòng thí nghiệm ở một số nơi trên thế giới.

Thịt cá viên sản xuất từ tế bào gốc. Ảnh: Bluu Seafood

Bluu Seafood là công ty khởi nghiệp thành lập vào năm 2020 với tên gọi ban đầu là Bluu Biosciences. Do đánh bắt cá quá mức trở thành vấn đề nghiêm trọng, Bluu tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng từ hoạt động này thông qua sử dụng công nghệ tế bào gốc để tạo ra sản phẩm an toàn cho con người. Họ phát triển món ăn mang tên "thanh cá", trông giống một dạng thức ăn nhanh nhưng trên thực tế, sản phẩm này rất lành mạnh do có nguồn gốc từ tế bào cá nuôi cấy. Các sản phẩm khác bao gồm thịt cá viên. Bluu cho biết món thịt này chứa đầy protein thực vật, do đó rất dễ nhai và có thể nấu bất cứ lúc nào.

Để tạo ra thanh cá và thịt cá viên, Bluu thu thập mô thông qua mẫu sinh thiết từ một con cá, sau đó nuôi tế bào nhân lên trong một lò phản ứng sinh học với môi trường giàu dưỡng chất. Tế bào sau đó phát triển trên bề mặt khung giàn, mô phỏng cấu trúc thịt cá. Toàn bộ quá trình không cần giết cá thật, TechCrunch hôm 8/8 đưa tin.

Hiện nay, ngoài Bluu, một số công ty khác cũng tìm cách đưa hải sản nuôi cấy ra thị trường. Ví dụ, công ty Wild Type đầu tư 100 triệu USD để phát triển cá hồi nuôi cấy với kết cấu và mùi vị giống món sushi. Trong khi đó, công ty CellMeat ở Hàn Quốc tập trung vào tôm nhân tạo.

An Khang (Theo Tech Times)