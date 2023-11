Công ty đòi đuổi việc vì cắt giảm biên chế, phải làm sao?

Tôi là cha đơn thân, một mình nuôi con trai 7 tuổi và cha mẹ già, làm việc trong cơ quan nhà nước, nhưng gần đây cơ quan cắt giảm biên chế, đòi cho tôi nghỉ việc.

Vợ tôi mất cách đây 4 năm, gia cảnh khó khăn nhưng tôi luôn làm tốt công việc cơ quan, chưa vi phạm nội quy hay gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Tôi hiểu cơ quan vì kinh tế đang khó khăn nên muốn cắt giảm biên chế, nhưng không thể vì thế mà lại đuổi việc tôi.

Xin hỏi, cơ quan tôi làm thế có đúng không? Tôi có được nhà nước và pháp luật bảo vệ tìm kiếm việc làm khác nếu như tôi bị mất việc không? Và cơ quan nào có thể đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tôi?

Độc giả Thái Hùng

Luật sư tư vấn

Cắt giảm hay tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

Ngày 3/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/7 để hướng dẫn cụ thể chính sách tinh giản biên chế hiện nay. Theo đó, các trường hợp áp dụng thực hiện chính sách tinh giản biên chế gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức (thuộc trường hợp dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác... quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, căn cứ các trường hợp ở trên, bạn cần tìm hiểu xem cơ quan của bạn căn cứ vào cơ sở nào để thực hiện tinh giản biên chế. Hãy đối chất trực tiếp với người quản lý cấp trên, yêu cầu cung cấp thêm thông tin để làm rõ thêm các tình tiết sự việc. Từ đó, bạn có thể xác định liệu cơ quan của bạn áp dụng chính sách đối với anh có đúng quy định hay chưa? Bạn có thuộc nhóm đối tượng áp dụng thực hiện chính sách tinh giản biên chế hay không?...

Trường hợp cơ quan của bạn thực hiện tinh giản biên chế là đúng quy định, thì tùy vào thực tế mà bạn có thể nhận được chi trả chế độ, trợ cấp tinh giản biên chế và được hưởng chính sách thôi việc như là: trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm, trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc... theo hướng dẫn tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Trường hợp cơ quan của bạn thực hiện sai quy định về tinh giản biên chế, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định gây thiệt hại cho bạn thì bạn có quyền khiếu nại ra Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

Chủ nhiệm cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam