Công ty điện mặt trời Trung Nam trả hết nợ ngân hàng

Chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời 204MW tại Khánh Hòa năm 2024 đã tất toán hết nợ ngân hàng, trong khi nợ trái phiếu còn 1.800 tỷ đồng.

Thông tin này được Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam cho biết trong báo cáo tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây.

Cụ thể, tổng nợ phải trả tính đến cuối năm ngoái xấp xỉ 2.600 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty đã trả toàn bộ 24 tỷ đồng nợ ngân hàng, thanh toán 70 tỷ đồng nợ trái phiếu và giảm bớt các khoản phải trả khác. Nhờ đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm sâu, từ hơn 2,15 lần xuống 1,57 lần.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại Ninh Thuận (cũ). Ảnh: Website Trungnam Group

Điện mặt trời Trung Nam cho biết năm ngoái họ lãi sau thuế 367 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Các năm trước, lợi nhuận thường dao động 250-280 tỷ đồng. Khoản lãi đậm giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 646 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn chủ sở hữu lên 1.660 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều cải thiện. Hệ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) tăng gần 2 điểm phần trăm, lên 8,62%. Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng nhích nhẹ từ 21,46% lên 22,12%.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Điện mặt trời Trung Nam còn 12 lô trái phiếu đang lưu hành. Một số lô trái phiếu được phát hành từ đầu năm 2019 với lãi suất dao động 10,5% một năm.

Điện mặt trời Trung Nam là chủ đầu tư nhà máy điện cùng tên tại tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Dự án có công suất 204MW và sản lượng tối đa 450 triệu kWh một năm.

Doanh nghiệp này từng là thành viên của Trungnam Group, nhưng giữa năm ngoái được chuyển nhượng cho một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội. Trungnam Group vẫn sở hữu nhiều doanh nghiệp khác trong mảng điện mặt trời và điện gió tại Trà Vinh, Đăk Lăk, Khánh Hòa.

Phương Đông