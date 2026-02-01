Công ty đầu ngành xây dựng có 2,4 tỷ USD đơn hàng tồn đọng

Coteccons trúng thầu 18.000 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm ngoái, nâng giá trị đơn hàng tồn đọng (backlog) lên 62.500 tỷ đồng, tương đương 2,4 tỷ USD.

Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons. Khoảng 74% giá trị hợp đồng chưa thực hiện, tức 46.000 tỷ đồng, thuộc về các dự án cao tầng. Dự án bất động sản nghỉ dưỡng chiếm khoảng 10%, còn lại là công trình nhà xưởng và hạ tầng.

Theo thông báo kết quả kinh doanh của Conteccons, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết mảng hạ tầng có nhiều hợp đồng mới quy mô lớn trong 3 tháng qua, mở ra phân khúc mới để giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu truyền thống.

Tỷ lệ dự án từ khách hàng cũ, hay còn gọi là "repeat sales", trong nửa đầu niên độ tài chính (từ 1/7 đến 31/12/2025) đạt 94%. Trong ngành xây dựng, đây là một chỉ tiêu quan trọng bởi phản ánh mức độ tín nhiệm của chủ đầu tư đối với năng lực triển khai và chất lượng thi công của nhà thầu.

"Chúng tôi không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá mà ưu tiên dự án có chất lượng, kiểm soát rủi ro, mang lại giá trị thực cho khách hàng và cổ đông. Đơn hàng tồn tăng và tỷ lệ khách hàng quay lại hợp tác ở mức rất cao cho thấy thị trường ghi nhận sự thay đổi này", Chủ tịch Coteccons Bolat Duisenov nêu trong thông báo kết quả kinh doanh.

Dự án Masteri Grand View (phường Bình Trưng, TP HCM) do Coteccons làm tổng thầu mới cất nóc vào cuối tháng 1. Ảnh: Coteccons

Ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc phụ trách khối thương mại Coteccons, từng cho biết khối lượng đơn hàng tồn đọng lớn đảm bảo nguồn việc ổn định cho công ty trong 1-2 năm tới. Theo ông Hải, họ vui với việc này nhưng cũng áp lực việc biến khối lượng công việc thành sản phẩm chất lượng và ghi nhận doanh thu đúng tiến độ.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu niên độ tài chính, Coteccons ghi nhận gần 17.460 tỷ đồng doanh thu, gấp rưỡi so với cùng kỳ. Các dự án cao tầng đóng góp hơn 10.600 tỷ đồng doanh thu. Công trình nhà xưởng chiếm 20% doanh thu giai đoạn này, còn lại số ít từ bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng.

Doanh nghiệp đầu ngành xây dựng lãi sau thuế 523 tỷ đồng, tăng 165% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả niên độ.

Coteccons đặt mục tiêu doanh thu niên độ tài chính 2026 hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và xác lập kỷ lục mới nếu đạt được. Công ty kỳ vọng lãi sau thuế 700 tỷ đồng, tăng 54% và lên mức cao nhất kể từ năm 2020.

Phương Đông