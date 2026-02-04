Công ty đào hầm xuyên lòng đất của Elon Musk hiện thế nào

Elon Musk thành lập Boring Company với tham vọng xây đường hầm xuyên lòng đất, nhưng công ty "im hơi lặng tiếng" gần 10 năm trước khi Chủ tịch lên tiếng.

Cuối tháng 11/2025, Steve Davis, Chủ tịch Boring Company, bất ngờ nhận lời tham gia thảo luận trên X. Trong đó, ông bàn về dự án đường hầm mới mà công ty cố gắng khởi công ở Nashville. Cuộc thảo luận dài 90 phút, nhưng không nhiều nội dung cụ thể được đưa ra.

Elon Musk (trái) và Steve Davis. Ảnh: Boring Company

Tuy nhiên, theo Fortune, không cần đề cập nội dung trò chuyện, việc Davis lên tiếng đã là điều bất ngờ. Trước đó, trong nhiều năm, Boring Company luôn tránh xa truyền thông, phớt lờ câu hỏi từ báo chí mỗi khi được phỏng vấn và thậm chí không có bộ phận quan hệ công chúng.

Bản thân Davis, được gọi là "người giải quyết vấn đề" cho Elon Musk, cũng luôn tránh các buổi diễn thuyết và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Do đó, việc đồng ý ngồi nói chuyện với truyền thông thu hút sự chú ý.

Chưa dừng ở đó, vài tuần sau, Davis tiếp tục dẫn một phóng viên của Las Vegas Review Journal đi tham quan đường hầm do Boring Company thi công dưới lòng thành phố, gọi là Las Vegas Loop. Hồi tháng 1, ông cùng một YouTuber lái xe Tesla quanh thành phố này, tiếp tục đề cập dự án.

Việc Davis đột nhiên tham gia các hoạt động quảng bá sau một thập kỷ im lặng gây khó hiểu. "Chúng tôi chưa đủ minh bạch", Davis thừa nhận khi dẫn phóng viên tham quan.

Elon Musk công bố ý tưởng Boring Company cuối năm 2016. Theo ông, đường phố tắc nghẽn ở Los Angeles và các hạn chế của mạng lưới giao thông của thành phố là nguồn cảm hứng cho dự án. Tỷ phú đặt tham vọng xây dựng hệ thống cao tốc dưới lòng đất, cho phép phương tiện di chuyển tốc độ cao.

Đầu 2017, Boring Company thành lập dưới dạng công ty con của SpaceX nhưng tách ra thành doanh nghiệp riêng một năm sau đó. Cuối 2018, công ty hoàn thành một số thử nghiệm ở Hawthorne, huy động 113 triệu USD từ chính Musk. Đến 2022, công ty hoàn tất đợt gọi vốn Series C với 675 triệu USD, qua đó được định giá 5,7 tỷ USD.

Tháng 11/2019, Steve Davis trở thành Chủ tịch Boring Company. Theo Business Insider, ông là một trong những người được SpaceX tuyển dụng sớm nhất (năm 2003) và có hai bằng thạc sĩ về vật lý và kỹ thuật hàng không vũ trụ, cũng như một số bằng cấp về tài chính và kỹ thuật cơ khí.

Đầu năm ngoái, Boring Company cho biết sẽ xây dựng hệ thống đường hầm dài 17 km dưới lòng đất, cho phép xe không người lái chạy qua tại Dubai. Mạng lưới mới mang tên Dubai Loop, dự kiến vận chuyển 20.000 hành khách mỗi giờ, liên kết với hơn 100 ga dẫn đến các trung tâm giao thông và địa danh chính của thành phố. Dù vậy, theo Interesting Engineering, tiến độ đến nay chưa được công bố.

Dù được đặt tham vọng không kém công ty hàng không vũ trụ SpaceX hay công ty chip não Neuralink, Boring Company bị đánh giá tiến triển chậm chạp. Mục tiêu của Musk với doanh nghiệp này là xây đường hầm "hyperloop" cho tốc độ di chuyển 160 km/h, nhưng những gì làm được gần 10 năm chỉ là đường hầm dài gần 6,5 km ở Las Vegas, chủ yếu chở khách du lịch với tốc độ 56 km/h. Trong khi đó, loạt dự án tại California, Illinois, Texas, Florida và Maryland đều dừng ở "tiềm năng" hoặc gần như thất bại bởi nhiều nguyên nhân, từ vấn đề chính trị đến việc không vượt qua đánh giá tác động môi trường.

"Tôi nghĩ họ đã nhận ra rằng, dựa trên những thất bại đã xảy ra, họ cần chủ động hơn trong truyền tải thông điệp", một cựu nhân viên của Boring Company nói với Fortune.

Theo trang này, sự xuất hiện của Davis là "chiến dịch lấy lòng truyền thông", ít nhất giúp Boring Company thu hút sự chú ý. Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ông đóng vai trò rất quan trọng trong mạng lưới các công ty và dự án tâm huyết của Musk. Ông từng được tỷ phú giao nhiệm vụ cắt giảm chi phí tại Twitter/X khi mua lại mạng xã hội này năm 2022, cũng như được mời tham gia điều hành Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE).

Các đồng nghiệp của Davis mô tả ông là nhà quản lý thực tế, thường xuyên nhắn tin hoặc có trong nhóm chat với nhân viên, đích thân đưa ra yêu cầu hoặc trao đổi với cơ quan quản lý và quan chức chính phủ về giấy phép. Ông thậm chí "tàn nhẫn" khi điều hành công việc.

Trước công chúng, Davis bị đánh giá khá vụng về khi thuyết trình, nhưng tràn đầy năng lượng, thoải mái và nhiệt tình, yếu tố có thể khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng ông cần làm nhiều hơn, bằng cách hành động để giúp Boring Company có kết quả thực tiễn.

"Ông ấy đã có những thông điệp ban đầu sau thời gian dài im lặng, nhưng chưa có bất cứ điều gì chứng minh mọi thứ đang trở nên đáng tin cậy", giáo sư Len Sherman tại Trường Kinh doanh Columbia nhận xét. "Về lâu dài, họ không thể né tránh mãi".

Bảo Lâm tổng hợp