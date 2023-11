Công ty của Robert De Niro thua kiện hơn một triệu USD

Canal Productions - công ty sản xuất của tài tử Robert De Niro - bị kết tội có hành xử phân biệt giới tính trợ lý cũ.

Theo Deadline ngày 10/11, sau năm giờ thảo luận, tòa án liên bang New York tuyên án Canal Productions phân biệt giới tính khi hợp tác Graham Chase Robinson. Bồi thẩm đoàn yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại 1,26 triệu USD cho trợ lý cũ, song tài tử không phải chịu trách nhiệm cá nhân.

Thành viên nhóm pháp lý của Robinson cho biết cô được minh oan trước những cáo buộc vô căn cứ của Robert. Đại diện của tài tử hiện không lên tiếng.

Robert De Niro và Graham Chase Robinson. Ảnh: Reuters/Daily Mail

Robinson là trợ lý của Robert vào năm 2008, sau đó được lên chức phó chủ tịch sản xuất và tài chính. Năm 2019, Robert và Canal Production kiện Robinson khi cáo buộc cô chi tiêu không phù hợp trong 11 năm làm việc cùng. Phía tài tử khai trợ lý cũ đã trộm nhiều thứ như 60.000 USD tiền đi máy bay, đồ dùng và thức ăn ở văn phòng, chi tiêu bằng thẻ tín dụng của công ty. Ông còn nói cô làm việc thiếu trách nhiệm, thường xem Netflix trong thời gian làm.

Hồi tháng 10, Robinson kiện ngược công ty đã vi phạm luật nhân quyền của New York. Theo luật mới, hành vi phân biệt giới tính và miệt thị ngoại hình ở nơi làm việc bị cấm. Cô cho biết bị tài tử kỳ thị và giao những công việc áp đặt quan niệm giới tính, không phù hợp với chức danh. Tại phiên tòa, Robert thừa nhận từng mắng trợ lý cũ, nói cô là "nóng nảy","lấc cấc" và "hư hỏng".

Phân cảnh kinh điển của De Niro trong 'Taxi Driver' Robert De Niro trong "Taxi Driver". Video: YouTube Movie Clips

Robert De Niro 80 tuổi, sinh ra ở New York. Năm 13 tuổi, ông gia nhập các băng đảng xã hội đen ở khu Little Italy, Manhattan (Mỹ) và bỏ học giữa chừng. Tài tử sau đó theo đuổi diễn xuất. Trong sự nghiệp, ông giành hai tượng vàng Oscar, nổi bật với vai diễn trong The Irishman (2019), Raging Bull (1980), Taxi Driver (1976), The Godfather.

Thanh Giang