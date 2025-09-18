Công ty của ông Trần Bá Dương năm ngoái lãi hơn 3.000 tỷ đồng

Tập đoàn Trường Hải do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch lãi trước thuế năm ngoái 3.445 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng hai chữ số so với cùng kỳ.

Số liệu vừa được Tập đoàn Trường Hải (Thaco) công bố trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Khoản lãi lớn giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của họ tăng lên 16.762 tỷ đồng.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời cũng cải thiện nhẹ. Cụ thể, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đạt 5,42%, cao hơn cùng kỳ khoảng 0,36 điểm phần trăm.

Tính đến cuối năm ngoái, Thaco có vốn chủ sở hữu xấp xỉ 55.830 tỷ đồng, cao hơn 3.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả tăng khoảng 22.000 tỷ đồng, lên gần 140.000 tỷ đồng. Phần lớn trong số này là vay ngân hàng (hơn 91.000 tỷ đồng), còn lại là trái phiếu và các khoản phải trả khác.

Thaco không công bố chi tiết tổng tài sản, nhưng cho biết hệ số nợ trên tài sản ở mức 0,71 lần. Điều này đồng nghĩa tài sản của doanh nghiệp dao động quanh 197.000 tỷ đồng.

Thaco không còn là công ty đại chúng từ năm 2021 vì có ít hơn 100 cổ đông. Do đó, họ không có nghĩa vụ công khai báo cáo tài chính kiểm toán với đầy đủ số liệu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận... Văn bản mới nhất Thaco gửi Sở Giao dịch chứng khoán là công bố thông tin tài chính cơ bản theo nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu. Văn bản gồm một số chỉ tiêu về vốn, khả năng thanh toán, dư nợ trái phiếu, lợi nhuận và khả năng sinh lời.

Tính đến cuối tháng 6 năm nay, dư nợ trái phiếu của Thaco là 13.680 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có lãi suất dao động 6-9,1% một năm.

Từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ và cung cấp phụ tùng sửa chữa ôtô, Thaco hiện là tập đoàn đa ngành với 6 mảng kinh doanh chủ lực gồm ôtô, cơ khí - công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đầu tư - xây dựng, thương mại - dịch vụ và logistics.

Ôtô vẫn là nguồn thu chính của tập đoàn. Thaco đặt mục tiêu mảng này mang về 80.847 tỷ đồng và xuất khẩu đạt hơn 35 triệu USD trong năm nay. Mảng cơ khí và công nghiệp dự kiến đóng góp hơn 14.400 tỷ đồng doanh thu, còn nông nghiệp mang về 8.340 tỷ đồng từ các vườn cây ăn trái (chuối, sầu riêng, xoài, bưởi) và gia súc. Mảng thương mại dịch vụ và logistics dự kiến đóng góp doanh thu ít hơn, lần lượt khoảng 6.810 tỷ đồng và 5.400 tỷ đồng.

Cuối tháng 8, Thaco trải qua đợt thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Phạm Văn Tài tự nguyện xin nghỉ sau 7 năm giữ chức Tổng giám đốc. Vị trí này hiện được ông Trần Bá Dương kiêm nhiệm. Thaco cùng lúc bổ nhiệm 3 Phó tổng giám đốc, Giám đốc tài chính và Giám đốc nhân sự. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy điều hành, bảo đảm tính kế thừa và liên tục đổi mới trong quản trị.

Phương Đông