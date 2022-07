Công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi đậm

Sasco báo lãi quý II gần 84 tỷ đồng, gấp 41 lần quý đầu năm và vượt kế hoạch cả năm.

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch ghi nhận doanh thu quý II xấp xỉ 300 tỷ đồng, gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các mảng kinh doanh chủ lực như kinh doanh hàng miễn thuế, phòng chờ tại sân bay... đều có mức tăng trưởng ba chữ số trong giai đoạn này. Ngoài ra, công ty còn có doanh thu tài chính gần 38 tỷ đồng do nhận cổ tức từ công ty con, liên doanh và liên kết.

Chi phí bán hàng tăng mạnh nhưng lợi nhuận của Sasco không bị ảnh hưởng lớn. Công ty báo lãi trước thuế gần 84 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất tính theo quý trong vòng ba năm qua và lớn hơn lợi nhuận sáu quý liền trước cộng lại.

Ban lãnh đạo Sasco cho biết, kết quả kinh doanh hồi phục nhanh nhờ số lượng chuyến bay nội địa và quốc tế tăng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước công ty bị ảnh hưởng bởi lệnh giãn cách xã hội nên chịu lỗ hơn 14 tỷ đồng.

Lũy kế sáu tháng, công ty thu 427 tỷ đồng, hoàn thành gần 32% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng và vượt 5% so với kế hoạch. Biên lợi nhuận ròng giai đoạn này đạt 20%, tức cứ thu 100 đồng thì công ty lãi 20 đồng sau khi trừ mọi chi phí.

Sasco đặt mục tiêu năm nay thu 1.340 tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái và bằng phân nửa so với những năm trước dịch. Lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng tăng đến 27 lần, đạt 82 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối tháng 6 đạt 1.750 tỷ đồng và nợ phải trả gần 250 tỷ đồng. Công ty có 166 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Phương Đông