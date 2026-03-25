Công ty của ông Đỗ Anh Tuấn lên kế hoạch lãi 15.000 tỷ đồng

Năm 2026, Sunshine Group đặt mục tiêu lãi trước thuế 15.000 tỷ đồng và M&A một loạt dự án bất động sản tại Hà Nội, TP HCM.

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên mới công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine lên kế hoạch doanh thu 2026 đạt 40.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Công ty của ông Đỗ Anh Tuấn cũng tham vọng tăng lợi nhuận trước thuế gần 34%, lên mức 15.000 tỷ đồng.

Nếu hiện thực được kế hoạch này, Sunshine sẽ là một trong những doanh nghiệp bất động sản niêm yết có mức lợi nhuận cao hàng đầu thị trường trong nước, chỉ sau ông lớn Vinhomes.

Năm nay, doanh nghiệp này cũng dự tính tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc, tập trung phát triển chuỗi dự án đáp ứng nhu cầu ở thực của thị trường, với khoảng 20.000 sản phẩm.

Sunshine vẫn định hướng mở rộng quỹ đất, danh mục dự án pháp lý minh bạch, ưu tiên các vị trí khu vực đô thị có tốc độ phát triển hạ tầng cao. Năm 2026, chủ đầu tư này dự kiến thực hiện M&A nhiều dự án bất động sản trong đó có khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Phúc Thọ, Hà Nội),

Tính đến cuối năm ngoái, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản ở mức trên 119.580 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với cuối 2024. Sự gia tăng này chủ yếu do doanh nghiệp đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và công ty liên kết theo chủ trương tái cấu trúc, M&A của Sunshine.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm phần lớn với khoảng 99.780 tỷ đồng, tăng gần 630% so với 2024. Sunshine có vốn chủ sở hữu khoảng 19.799 tỷ, tăng 187%.

Tại phiên họp thường niên tổ chức vào tháng 4, Sunshine dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập thay cho ông Lê Vũ Hiếu. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng muốn chuyển niêm yết cổ phiếu KSF từ sàn HNX sang HoSE.

Sunshine Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng. Chủ đầu tư này cho biết đang triển khai hơn 30 dự án trên cả nước. Hồi đầu tháng 3, doanh nghiệp này khởi công cùng lúc 3 dự án tại Hà Nội, trong đó có 12 tòa chung cư hạng sang trên khu đất rộng 6 ha ở khu đô thị Ciputra.

Anh Tú