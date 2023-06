Công ty của Musk sắp cấy chip vào não người

Công ty Neuralink do Elon Musk đồng sáng lập đã có kế hoạch cấy chip não cuối năm nay, sau khi được chính phủ Mỹ chấp thuận.

Ngày 16/6, tại sự kiện VivaTech ở Paris, Elon Musk cho biết Neuralink sẽ cấy ghép chip não cho người liệt tứ chi hoặc liệt nửa người. Tuy nhiên, ông không đề cập công ty sẽ cấy chip cho bao nhiêu người và trong bao lâu.

Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Neuralink, trong sự kiện VivaTech hôm 16/6 tại Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Neuralink được thành lập năm 2016, từng nhiều lần xin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép cấy chip não trên người nhưng bị từ chối. Cơ quan này đưa ra loạt lý do về an toàn như pin lithium, khả năng di chuyển dây của thiết bị cấy ghép và thách thức rút thiết bị một cách an toàn.

Đến tháng trước, Neuralink mới nhận được giấy phép thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người. Đây là cột mốc quan trọng với công ty khi họ đang đối mặt cuộc điều tra về thí nghiệm thất bại trên động vật.

FDA xác nhận với Reuters rằng đã cho phép Neuralink sử dụng robot phẫu thuật và thử cấy ghép chip, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Reuters dẫn lời các chuyên gia cho rằng công ty của Musk sẽ phải mất vài năm, thậm chí hơn 10 năm mới có thể chứng minh thiết bị này an toàn với con người và được phép thương mại hóa. Đồng thời, Neuralink sẽ phải cạnh tranh với các công ty công nghệ thần kinh khác đã cấy ghép chip trên trên người.

Năm ngoái, nhân viên Neuralink cho biết họ đã thực hiện hỏng nhiều ca phẫu thuật trên khỉ, lợn và cừu khiến số lượng động vật chết nhiều hơn dự tính. Nguyên nhân là Musk đã gây áp lực, buộc họ gấp rút tìm cách để FDA cấp phép.

Vào tháng 5, Mỹ kêu gọi các cơ quan quản lý thành lập hội đồng giám sát việc thử nghiệm trên động vật của Neuralink và điều tra liệu việc công ty vội vã trong nghiên cứu có phải nguyên nhân dẫn đến thất bại không.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết đang xem xét về khả năng vận chuyển bất hợp pháp mầm bệnh nguy hiểm của Neuralink. Công ty cũng bị Văn phòng Tổng thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều tra về các vi phạm liên quan đến quyền lợi động vật.

Bất chấp những cuộc điều tra của cơ quan chức năng, định giá của công ty Neuralink đã tăng vọt trong những tháng qua. Hai năm trước, startup này được định giá gần 2 tỷ USD, còn hiện là khoảng 5 tỷ USD. Cổ phiếu nhân viên công ty nắm giữ cũng tăng 150% giá trị trong vòng hai năm.

Huế Nguyễn