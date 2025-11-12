Công ty của Iniesta bị cáo buộc lừa đảo 600.000 USD

PeruMột số doanh nghiệp Peru cáo buộc hai công ty của cựu danh thủ Andres Iniesta lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Hà Lan Telegraaf ngày 11/11, một số doanh nghiệp Peru vừa đệ đơn kiện Never Say Never Barcelona và công ty con Never Say Never Sudamerica. Iniesta đồng sở hữu hai công ty này, dùng để tổ chức các sự kiện giải trí tại Tây Ban Nha và Nam Mỹ.

Iniesta ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 2010, giúp Tây Ban Nha thắng Hà Lan 1-0. Ảnh: Reuters

Các doanh nghiệp đệ đơn kiện được cho là đã tài trợ cho một loạt sự kiện mà hai công ty của Iniesta dự kiến tổ chức. Tuy nhiên, hầu hết trong đó chưa diễn ra và số tiền chưa được hoàn trả vào khoảng 600.000 USD.

Theo Văn phòng công tố Peru, Iniesta dùng uy tín cá nhân để thu hút tài chính cho hai công ty. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và có thể dẫn đến cáo buộc hình sự. Phía Iniesta chưa phản hồi về cáo buộc này.

Iniesta là một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử bóng đá. Ngôi sao 41 tuổi từng giành 30 danh hiệu với Barca, trong đó có bốn Champions League, chín La Liga và hai cú ăn ba.

Với tuyển Tây Ban Nha, Iniesta giành ba danh hiệu lớn liên tiếp gồm Euro 2008, 2012 và World Cup 2010. Trong trận chung kết World Cup thắng Hà Lan 1-0, chính tiền vệ cao 1,71 m ghi bàn quyết định ở phút 116. Iniesta cũng giành năm giải Tiền vệ hay nhất La Liga các năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, Cầu thủ hay nhất Euro 2012 và Cầu thủ hay nhất UEFA 2012.

Iniesta giải nghệ vào năm 2024. Tài sản của cựu danh thủ người Tây Ban Nha được ước tính vào khoảng 120 triệu USD. Ngoài lương, thưởng khi thi đấu cho các CLB và đội tuyển, Iniesta còn có thu nhập từ các hoạt động quảng cáo và kinh doanh thương mại.

Thanh Quý (theo Telegraaf)