Công ty của Bầu Đức thoát cảnh báo, con trai lần đầu thành cổ đông

Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 26/8, theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) là Chủ tịch HĐQT bị đưa vào diện cảnh báo từ 11/10/2022, sau khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2021 tiếp tục âm. Đến cuối năm 2024, khoản lỗ lũy kế vẫn ở mức 422,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy chỉ tiêu này đã đảo chiều, công ty ghi nhận hơn 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chính thức thoát lỗ lũy kế.

Quý II, công ty ghi nhận 2.329 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi. Lũy kế nửa đầu năm, công ty đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 34% và 73%.

Tổng tài sản của công ty tại ngày 30/6 đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 3.700 tỷ so với đầu năm, chủ yếu nhờ khoản phải thu ngắn hạn gần 9.900 tỷ và cho vay các bên liên quan hơn 3.700 tỷ. Trong khi đó, nợ phải trả cũng tăng lên 15.600 tỷ đồng, với hơn 9.300 tỷ đồng là vay tài chính. Dư nợ trái phiếu do BIDV nắm giữ giảm mạnh từ 3.105 tỷ cuối 2024 xuống còn 1.099 tỷ, sau khi phần lớn được chuyển nhượng cho nhóm nhà đầu tư mới.

Ngày 22/8, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức - đã mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 2,55% vốn. Cùng thời điểm, bầu Đức bán ra 25 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 31,2% xuống 28,84%. Đây là lần đầu tiên con trai ông xuất hiện trong vai trò cổ đông của công ty. Diễn biến này diễn ra khi cổ phiếu HAG đang ở vùng đỉnh ba năm qua, tăng gần 30% từ đầu năm nay.

Bầu Đức cho biết doanh thu sầu riêng sẽ được ghi nhận từ nửa cuối năm, có thể giúp công ty nâng kế hoạch lợi nhuận 2025 lên 1.500 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp đang đầu tư trồng mới 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm nhằm đa dạng sản phẩm, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

