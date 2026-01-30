Công ty của bầu Đức lãi kỷ lục

Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.243 tỷ đồng năm 2025 - cao kỷ lục, trong bối cảnh doanh nghiệp hoàn tất tái cơ cấu trái phiếu và cải thiện dòng tiền.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT (bầu Đức), ghi nhận kết quả bứt phá trong quý cuối năm, chủ yếu nhờ chi phí tài chính giảm mạnh sau quá trình xử lý nợ.

Riêng quý IV, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 1.838 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Dù lợi nhuận gộp giảm nhẹ do giá vốn tăng, lợi nhuận sau thuế quý IV vẫn đạt 931 tỷ đồng, gấp hơn bốn lần cùng kỳ.

Lũy kế năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và thiết lập mức cao kỷ lục kể từ khi HAGL đi vào hoạt động. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.126 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.912 đồng

Cùng với kết quả kinh doanh cải thiện, dòng tiền của doanh nghiệp cũng chuyển biến rõ rệt. Tại ngày 31/12/2025, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn bốn lần so với cuối năm 2024. Tổng tài sản ngắn hạn đạt 8.802 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 7.292 tỷ đồng, còn hàng tồn kho ở mức 753 tỷ đồng.

Kết quả này đến trong bối cảnh công ty đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính, đặc biệt là xử lý các khoản trái phiếu tồn đọng nhiều năm. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã phát hành 210 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ trái phiếu nhóm B cho sáu chủ nợ, qua đó, xóa nghĩa vụ nợ vay tương ứng trước thời điểm đáo hạn.

Với trái phiếu nhóm A, HAGL cho biết Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) không còn là trái chủ của lô trái phiếu phát hành năm 2016 sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng vào cuối tháng 12/2025. Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC - Chi nhánh TP HCM), đơn vị chuyên tiếp nhận và xử lý các khoản nợ, tài sản tồn đọng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào cuối năm 2026, với giá trị còn lưu hành gần 3.900 tỷ đồng.

Năm qua, theo công ty, ông Đoàn Nguyên Đức đã tặng cổ phiếu cho 480 người lao động và trao 160 căn hộ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, gắn bó lâu dài và có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này dự kiến đưa Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn năm 2026 và Gia Súc Lơ Pang năm 2027. Vùng trồng đã được kiểm toán khoảng 18.000 ha, hướng tới 30.000 ha năm 2030, trong đó có 10.000 ha cà phê Arabica, 7.000 ha chuối, 3.000 ha sầu riêng, 2.000 ha dâu tằm và các cây trồng khác.

Thi Hà