Công ty của bầu Đức lãi gần 1.300 tỷ đồng nhờ bán trái cây

Sau nhiều năm tái cơ cấu, chuối và sầu riêng mang về gần 70% doanh thu 9 tháng cho Hoàng Anh Gia Lai, giúp hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức là Chủ tịch hội đồng quản trị (bầu Đức) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần gần 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ mảng trái cây, gồm chuối và sầu riêng - hai sản phẩm xuất khẩu chủ lực, hiện chiếm gần 70% doanh thu.

Doanh thu trái cây quý III đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% nhờ mở rộng diện tích trồng, cải thiện năng suất và giữ giá bán ổn định tại các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngược lại, mảng chăn nuôi heo tiếp tục thu hẹp, chỉ còn 39,5 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ. Mảng hàng hóa và sản phẩm phụ trợ, gồm thức ăn chăn nuôi, đạt 428 tỷ đồng, tăng gần 50%.

Nhờ kiểm soát tốt giá vốn ở mức 1.133 tỷ đồng, công ty đạt lợi nhuận gộp 762 tỷ đồng, tăng hơn 25%. Sau khi trừ chi phí tài chính, bán hàng và quản lý, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 432 tỷ đồng, tăng 23%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái cây mang về 4.408 tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng doanh thu. Nhờ biên lợi nhuận cải thiện và chi phí được kiểm soát, lợi nhuận trước thuế đạt 1.291 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.312 tỷ đồng.

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành khoảng 87% chỉ tiêu sau 9 tháng. Doanh nghiệp cho biết dự kiến ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng trong quý IV, nên lợi nhuận cả năm 2025 có thể đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra.

Vườn sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thi Hà

Cùng với kết quả kinh doanh, công ty đã hoán đổi hơn 210 triệu cổ phiếu để tất toán nợ, qua đó giảm áp lực tài chính và cải thiện cấu trúc vốn - bước quan trọng trong quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm.

Song song với đó, tập đoàn đang đầu tư trồng mới 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm từ tháng 7/2025, sau khi đạt cam kết tài trợ từ một số tổ chức tín dụng. Công ty cho rằng đây là hướng đi nhằm đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị chuỗi nông sản và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Thi Hà