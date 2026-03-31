Công ty của bầu Đức được giảm hơn 1.500 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu

Sau khi được giảm 1.534 tỷ đồng tiền lãi suất trái phiếu, Hoàng Anh Gia Lai còn 819 tỷ đồng nợ gốc chưa thanh toán.

Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố tình hình thanh toán lô trái phiếu HAGLBOND16.26 đến hạn ngày 26/3/2026, với điểm đáng chú ý là doanh nghiệp được miễn giảm phần lớn tiền lãi phải trả.

Cụ thể, tổng tiền lãi phát sinh của lô trái phiếu này là 1.594 tỷ đồng. Theo nghị quyết của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), 1.534 tỷ đồng đã được miễn giảm, tương đương khoảng 96% nghĩa vụ lãi.

Sau khi được xử lý, số tiền lãi Hoàng Anh Gia Lai phải thanh toán tại thời điểm đáo hạn còn khoảng 60 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ với phần gốc. Tại ngày 26/3, Hoàng Anh Gia Lai còn 819 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu chưa thanh toán.

Lô trái phiếu này có quy mô phát hành ban đầu 6.596 tỷ đồng, lãi suất 8,2% một năm. Những năm qua, doanh nghiệp đã tái cơ cấu nghĩa vụ trái phiếu thông qua nhiều biện pháp. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai phát hành 210 triệu cổ phiếu, tương đương 2.100 tỷ đồng theo mệnh giá, để hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ trái phiếu nhóm B (khoản nợ đã được hoán đổi thành cổ phiếu) cho 6 chủ nợ vào tháng 9/2025, qua đó giảm áp lực nợ trước kỳ đáo hạn.

Sau các đợt cơ cấu, khoảng 3.876 tỷ đồng trái phiếu nhóm A (khoản nợ còn phải thanh toán bằng tiền mặt), tương đương gần 60% quy mô ban đầu, vẫn còn lưu hành và sẽ được thanh toán bằng tiền mặt khi đến hạn vào cuối năm 2026. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã đàm phán giảm hơn 1.500 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tiếp tục thu hẹp áp lực tài chính.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai nhiều năm liên tục tái cơ cấu nợ, đàm phán với các chủ nợ và hợp tác với DATC để xử lý các khoản vay tồn đọng. Doanh nghiệp từng chậm thanh toán trái phiếu và phải thương lượng gia hạn hoặc điều chỉnh nghĩa vụ nợ nhằm giảm áp lực dòng tiền.

Việc miễn giảm lãi trái phiếu không phải chưa có tiền lệ trên thị trường, nhưng thường chỉ xảy ra khi doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính và đạt được thỏa thuận với chủ nợ. Một số doanh nghiệp trước đây cũng đã đàm phán giãn nợ, giảm hoặc hoãn lãi, thậm chí hoán đổi nghĩa vụ bằng tài sản nhằm tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ ngay lập tức.

Các biện pháp này giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn và có thêm thời gian tái cấu trúc hoạt động. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải chấp nhận đánh đổi một phần lợi ích, trong khi rủi ro vẫn phụ thuộc vào khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

Song song với xử lý nợ, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm nay. Doanh nghiệp dự kiến đạt 8.624 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.202 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng gần gấp đôi so với năm trước. Hội đồng quản trị cũng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2027 phương án chia cổ tức 500 đồng mỗi cổ phiếu, đồng thời tiếp tục tái đầu tư vào các mảng chủ lực.

Nền tảng cho kế hoạch này đến từ kết quả tích cực trong năm 2025. Doanh thu thuần đạt 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, tăng gấp đôi và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Ở mảng sản xuất, Hoàng Anh Gia Lai đang mở rộng nông nghiệp quy mô lớn, tập trung vào các cây trồng giá trị cao. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng, đồng thời đầu tư hệ thống chế biến gồm 4 nhà máy cà phê chế biến ướt và một nhà máy chiết xuất.

Về dài hạn, công ty này đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê vào năm 2028, kỳ vọng mang về hơn 700 triệu USD doanh thu mỗi năm, hướng tới trở thành doanh nghiệp quản lý vùng trồng cà phê lớn trên thế giới.

Dòng tiền cũng có dấu hiệu cải thiện. Tại ngày 31/12/2025, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cuối năm trước. Tổng tài sản ngắn hạn đạt 8.802 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu chiếm 7.292 tỷ đồng, còn hàng tồn kho ở mức 753 tỷ đồng.

