Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị 2,8 tỷ USD ở Tây Ninh

Liên danh Thái Sơn - Đại An đầu tư Khu đô thị mới Tân Mỹ với quy mô 970 ha, vốn khoảng 2,8 tỷ USD ở khu vực Đức Hòa, Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được lấy ý kiến, Khu đô thị mới Tân Mỹ có quy mô hơn 930 ha nằm tại huyện Đức Hòa, Long An cũ (nay là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh). Dự án nằm cách trung tâm TP HCM 37 km về phía đông, nằm giáp dự án sân golf và khu đô thị đã được quy hoạch.

Chủ đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An. Đây đều là các công ty con thuộc Vinhomes.

Khu đô thị mới Tân Mỹ được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 12/2023 với định hướng theo mô hình đô thị sinh thái, phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh và tây bắc TP HCM.

Khu vực dự kiến triển khai Khu đô thị mới Tân Mỹ rộng hơn 930 ha. Ảnh: ĐTM

Chủ đầu tư cho biết hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là đất trồng lúa (hơn 70%) và đất trồng cây lâu năm (12%). Dự án sẽ được chia thành 3 phân khu.

Khu A rộng hơn 111 ha sẽ là khu đô thị mật độ cao với các tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, các khu công viên cây xanh theo chủ đề, trung tâm văn hóa thể thao.

Khu B hơn 641 ha sẽ phát triển các loại hình nhà ở thấp tầng như biệt thự, nhà vườn. Khu vực lõi đô thị sẽ có khu công viên trung tâm. Phía tây sẽ có bãi đỗ xe quy mô lớn và công viên cây xanh, còn phía nam bố trí một sân vận động dành cho hoạt động thi đấu, tập luyện.

Khu C rộng hơn 178 ha dự kiến hình thành khu đô thị mới với đa dạng loại hình nhà ở, nhằm hỗ trợ nhu cầu giãn dân, tái định cư và nhà ở xã hội.

Tổng nguồn cung của dự án dự kiến có hơn 8.400 căn liền kề, hơn 3.300 căn biệt thự cao 4-5 tầng và 247 căn nhà tái định cư thấp tầng.

Quy mô vốn đầu tư dự án hơn 74.400 tỷ đồng (khoảng 2,8 tỷ USD), đã bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Quy mô dân số dự kiến gần 81.000 người.

Từ 1/7, Long An sáp nhập với Tây Ninh, lấy tên là Tây Ninh. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư dịch vụ, đô thị và du lịch sinh thái.

Tại khu vực này, hồi đầu năm, Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa (tên thương mại Vinhomes Green City) với quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty Vinhomes cũng đầu tư Khu đô thị Phước Vĩnh Tây tại Cần Giuộc. Dự án có quy mô gần 1.090 ha, tổng vốn đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng.

Đình Trí