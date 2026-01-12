Công ty con của Hapag-Lloyd rót vốn vào dự án container tại Brazil

Hanseatic Global Terminals (HGT) vừa ký kết Tập đoàn Imetame mua 50% cổ phần tại Imetame Logística Porto (ILP), liên doanh trong lĩnh vực khai thác cảng container tại Brazil.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát triển và vận hành cảng container mang tên Hanseatic Global Terminals Aracruz, đặt tại bờ đông Brazil, đóng vai trò là cảng trung chuyển và cửa ngõ xuất nhập khẩu hiện đại. Giá trị thương vụ không được công bố.

Phối cảnh thiết kế của Hanseatic Global Terminals Aracruz. Ảnh: Hanseatic Global Terminals

Dự án tọa lạc tại thành phố Aracruz, bang Espírito Santo, với công suất thiết kế khoảng 1,2 triệu TEU mỗi năm, chiều dài cầu cảng 750 m. Cảng được trang bị hệ thống xếp dỡ container hiện đại, độ sâu luồng nước 17 m, cho phép tiếp nhận các tàu container cỡ lớn.

Ông Dheeraj Bhatia, CEO Hanseatic Global Terminals, cho biết Mỹ Latinh là thị trường chiến lược của HGT và Hapag-Lloyd. Việc đầu tư phát triển trung tâm trung chuyển và cảng cửa ngõ mới tại bờ đông Brazil giúp mở rộng danh mục cảng, đồng thời giải quyết tình trạng hạn chế công suất tại một khu vực đang tăng trưởng nhanh.

Theo ông, cảng Aracruz sẽ góp phần tăng cường hạ tầng thương mại của Brazil, nhờ vị trí gần các thị trường tiêu dùng và các tuyến vận tải biển toàn cầu hơn so với nhiều cảng truyền thống, qua đó tạo thêm lựa chọn tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả cho các bang xuất khẩu.

Ông Etore Selvatici Cavallieri, Chủ tịch Tập đoàn Imetame, đánh giá Hanseatic Global Terminals sở hữu kinh nghiệm và năng lực để cung cấp dịch vụ xếp dỡ hiệu quả cho khách hàng, đồng thời góp phần nâng cao vai trò của Brazil trong chuỗi thương mại toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh dự án sẽ tạo thêm việc làm và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp địa phương.

Hanseatic Global Terminals (HGT) là công ty vận hành cảng và cơ sở hạ tầng toàn cầu thuộc Tập đoàn Hapag-Lloyd, thành lập từ năm 2023. HGT có trụ sở tại Rotterdam (Hà Lan) và quản lý hệ thống cổ phần và hoạt động tại hơn 20 cảng container trên 11, 12 quốc gia ở châu Âu, Mỹ, châu Á và châu Phi, với kế hoạch mở rộng lên hơn 30 cảng vào năm 2030. Hãng tập trung vào đầu tư, quản lý và khai thác các terminal container chiến lược để tăng hiệu quả logistics và mở rộng mạng lưới kết nối hàng hải toàn cầu.

Ánh Dương (theo Baird Maritime)