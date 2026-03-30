Công ty con của Gelex huy động thành công khoản vay hợp vốn 200 triệu USD

Hạ tầng Gelex huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD từ ngân hàng HSBC và 19 tổ chức tài chính quốc tế.

Khoản vay là kết quả từ chuỗi roadshow của Hạ tầng Gelex tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 12/2025. Doanh nghiệp đã làm việc với hơn 30 ngân hàng quốc tế, trong đó 19 tổ chức tài chính quốc tế đã phê duyệt hạn mức đầu tư. Đây là khoản vay hợp vốn bằng USD đầu tiên từ thị trường nước ngoài của Hạ tầng Gelex. Khoản vay có kỳ hạn 5 năm, trong đó HSBC là ngân hàng thu xếp chính và điều phối sổ.

Lãnh đạo Gelex, Hạ tầng Gelex, HSBC cùng đại diện các ngân hàng quốc tế tham dự dễ công bố hoàn tất khoản vay ngày 27/3. Ảnh: Hạ tầng Gelex

Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Hạ tầng Gelex cho biết việc các tổ chức tài chính quốc tế tham gia khoản vay giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn, bền vững.

Đại diện Hạ tầng Gelex cũng đánh giá cao vai trò của HSBC trong việc kết nối doanh nghiệp với mạng lưới tài chính quốc tế, qua đó mở rộng các kênh huy động vốn cho các dự án hạ tầng trong tương lai.

"Các mối quan hệ hợp tác tài chính của Gelex luôn được xây dựng trên nền tảng minh bạch, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn nhằm tạo nền tảng cho quan hệ bền vững và cơ hội phát triển lâu dài", ông Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng Gelex phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hạ tầng Gelex

Ông Tim Evans, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính HSBC Việt Nam kỳ vọng việc thu xếp vốn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong các kế hoạch đầu tư trung hạn, đồng thời góp phần thúc đẩy khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế của doanh nghiệp Việt.

Ông Tim Evans phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hạ tầng Gelex

Hạ tầng Gelex là công ty con của Tập đoàn Gelex, hoạt động trong lĩnh vực hát triển hạ tầng, khu công nghiệp, tiện ích và các lĩnh vực liên quan đến năng lượng. Trước đó, năm 2025, Gelex đã hoàn tất giao dịch bảo lãnh khoản vay 79 triệu USD, được bảo lãnh bởi cơ quan tín dụng xuất khẩu của Italy (ECA).

Chuỗi giao dịch tài chính quốc tế liên tiếp được triển khai thể hiện định hướng đa dạng hóa nguồn vốn của Tập đoàn Gelex, nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án quy mô lớn. Đồng thời, việc mở rộng hợp tác với đối tác nước ngoài giúp Gelex từng bước mở rộng khả năng huy động nguồn lực toàn cầu, phục vụ các kế hoạch phát triển và góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Minh Ngọc