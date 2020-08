Công ty có bắt buộc trả trợ cấp thôi việc?

Tôi ký hợp đồng lao động thời hạn 36 tháng với một công ty, nay hết hạn và do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công ty không tái ký. (Như Khanh)

Trong thời gian làm việc, công ty đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tôi. Vậy công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho tôi hay không?

Luật sư tư vấn

Theo điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012, khi hợp đồng lao động chấm dứt trong các trường hợp nêu sau thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên. Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

- Hết hạn hợp đồng lao động.

- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

- Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

- Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của toà án.

- Người lao động chết, bị toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

- Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của sáu tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Tuy nhiên, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho công ty trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được công ty chi trả trợ cấp thôi việc.

Vì công ty đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong suốt thời gian bạn làm việc nên trường hợp này công ty không phải chi trả trợ cấp thôi việc.

Trên thực tế, nhiều công ty đã thực hiện tốt chính sách phúc lợi cho người lao động (tự nguyện hỗ trợ người lao động một khoản tiền khi họ thôi việc, dù pháp luật không bắt buộc công ty phải chi trả) nhằm giúp họ trang trải cho cuộc sống trong những ngày không có việc làm.

Lưu ý, đối với khoản hỗ trợ này, người lao động phải thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM