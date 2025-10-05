Công ty chuyển nhầm lương nhiều gấp 330 lần, nhân viên từ chối trả

ChileSau khi vô tình nhận được số tiền nhiều gấp 330 lần lương tháng bình thường, nam nhân viên nghỉ việc và từ chối trả lại tiền, bị công ty đệ đơn kiện.

Một trợ lý văn phòng làm việc tại công ty thực phẩm đa quốc gia Consorcio Industrial de Alimentos de Chile thường kiếm được khoảng 500.000 peso (520 USD) một tháng. Tháng 5/2022, anh ta bất ngờ được trả 165 triệu peso (khoảng 172.000 USD).

Sau khi phát hiện nhầm lẫn, công ty yêu cầu nhân viên này trả lại tiền. Ban đầu, công ty tuyên bố anh ta đã đồng ý trả tiền trong một cuộc họp với phòng nhân sự. Nhưng ba ngày sau, nhân viên này nộp đơn từ chức mà không trả lại tiền. Công ty sau đó đâm đơn kiện anh ta với cáo buộc trộm cắp, dẫn đến cuộc chiến pháp lý kéo dài ba năm.

Nếu bị kết tội trộm cắp, nhân viên này có thể bị phạt tiền và phạt tù tới 540 ngày. Tuy nhiên, vào tháng 9, các thẩm phán ở Santiago, Chile, đã bác bỏ vụ kiện, tuyên bố nhân viên này không trộm cắp nhưng phán quyết rằng đây là một vụ "thu tiền trái phép".

Theo tờ Diario Financiero, vì vụ việc không được coi là trộm cắp, tòa án không thể truy tố. Bất chấp phán quyết, công ty cho biết sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý có thể, đặc biệt là kháng cáo xin hủy bỏ, xem xét lại kết luận để quyết tâm đòi lại tiền.

Vụ việc tương tự xảy ra năm 2022 cũng tại Chile. Một công nhân tại công ty sản xuất thịt Cial vô tình được trả lương cao gấp 286 lần lương thực tế do lỗi kế toán. Khi phát hiện sai lầm, các nhà quản lý nhanh chóng liên lạc yêu cầu trả lại tiền. Anh ta hứa sẽ đến ngân hàng để lấy tiền, nhưng vài ngày sau lại nộp đơn từ chức rồi biến mất. Công ty đang phải nhờ luật sư hỗ trợ lấy lại số tiền bị mất, gọi đó là hành vi biển thủ.

Tương tự, vào tháng 5/2022, một người đàn ông 24 tuổi ở tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) vô tình nhận được tiền cứu trợ Covid-19 trị giá 46,3 triệu yên của cả thị trấn.

Lỗi này là do tên của anh ta nằm ở đầu danh sách thông tin tài khoản của thị trấn được gửi đến ngân hàng, phía ngân hàng đã nhầm lẫn khi cho rằng số tiền phải được chuyển vào tài khoản của anh ta trước rồi mới phân phối cho những người dân khác trong thị trấn.

Sau khi nhận được khoản tiền lớn, anh ta tiêu hết sạch vào cờ bạc trực tuyến chỉ trong hai tuần, hứa sẽ trả lại "từng chút một".

Tuệ Anh (theo Mirror)