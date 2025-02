Công ty chứng khoán thuộc nhóm FLC bị đình chỉ mua chứng khoán

Chứng khoán BOS - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC - bị đình chỉ một phần hoạt động giao dịch do đang trong tình trạng kiểm soát.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa đình chỉ một phần hoạt động giao dịch với Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (ART). Các hoạt động bao gồm mua chứng khoán trên thị trường niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nguyên nhân là doanh nghiệp này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đặt vào tình trạng kiểm soát. Trước đó vào tháng 10/2024, BOS bị kiểm soát do không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Theo quyết định mới, Công ty sẽ bị đình chỉ mua chứng khoán từ ngày 17/2 đến khi thoát khỏi tình trạng trên.

Chứng khoán BOS tiền thân là Chứng khoán Artex, thành lập năm 2008. Doanh nghiệp này được biết đến là công ty liên quan đến nhiều lãnh đạo FLC.

Thời gian qua, BOS nhận nhiều án phạt. Tháng 2/2024, công ty bị phạt hơn 1 tỷ đồng do những vi phạm về giấu thông tin giao dịch với nhóm cá nhân người nhà, FLC. Khoảng 3 tháng sau, họ đã bị SSC thu hồi chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh. Đến tháng 11/2024, BOS bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng đối với các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính từ tháng 4-8 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 đã được soát xét.

Sau vụ án thao túng chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết khi còn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC, BOS kinh doanh chật vật. Năm trước, công ty chỉ có hơn 800 triệu đồng doanh thu, mức thấp kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Họ lỗ năm thứ 3 liên tiếp với mức lợi nhuận lũy kế âm 860 tỷ đồng, gấp 6,5 lần vốn chủ sở hữu.

Tất Đạt