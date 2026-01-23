Công ty chứng khoán của Finhay đổi tên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, do Finhay Việt Nam quản lý đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay, đồng thời cập nhật bộ nhận diện thương hiệu mới, đổi tên ứng dụng.

Theo đó, tên tiếng anh mới của doanh nghiệp là Finhay Securities (FHSC). Cùng với tên gọi mới, Chứng khoán Finhay triển khai cập nhật bộ nhận diện thương hiệu, bao gồm logo, website và ứng dụng giao dịch. Cụ thể, logo VNSC by Finhay được thay thế bằng Finhay Securities; website vnsc.vn chuyển sang fhsc.com.vn. Ứng dụng VNSC by Finhay cũng được đổi tên thành Finhay, với giao diện và trải nghiệm người dùng được thiết kế lại theo hướng tối giản, hiện đại.

Ứng dụng VNSC by Finhay trở lại với tên gọi Finhay. Ảnh: Finhay

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, việc thống nhất tên gọi và hình ảnh thương hiệu giúp nâng cao khả năng nhận diện, đồng thời tạo sự liền mạch trong trải nghiệm của người dùng trên toàn bộ hành trình tài chính, từ tích lũy, đầu tư đến các dịch vụ liên quan. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa cơ cấu tổ chức và thương hiệu giữa Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam (Finhay) và các công ty thành viên.

Theo ông Nghiêm Xuân Huy, Founder Finhay, sự thay đổi nhằm bảo đảm tính nhất quán về hình ảnh trong toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của Finhay, đồng thời khẳng định triết lý lấy người dùng làm trung tâm, hướng đến mở rộng hệ sinh thái, nâng cao trải nghiệm và đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng.

"Trong tương lai gần, Finhay có thể đồng hành để phục vụ mọi nhu cầu tài chính hàng ngày của người dùng như: hoạt động tích lũy, đầu tư, chi tiêu, mua sắm, giải trí, bảo hiểm... và những sản phẩm đột phá hơn nữa", đại diện Finhay nói.

Chứng khoán Vina chính thức trở thành Chứng khoán Finhay. Ảnh: Finhay

Trước đó, tháng 2/2022, Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam (doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ) đã mua lại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

Động thái đổi tên gắn với chiến lược "tài chính rộng" mà Finhay theo đuổi. Theo cách tiếp cận này, tài chính không chỉ gói gọn trong hoạt động kiếm tiền hay đầu tư, mà bao gồm toàn bộ các quyết định liên quan đến tiền trong đời sống, từ thu nhập, chi tiêu, tích lũy, bảo hiểm đến quản lý rủi ro và sức khỏe tài chính của cá nhân và gia đình. Trên nền tảng đó, Finhay đang định vị lại vai trò của mình như một "ứng dụng tài chính hằng ngày", tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng một nền tảng nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính cơ bản của người dùng.

Song song với mảng chứng khoán, Finhay mở rộng hệ sinh thái thông qua hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực quản lý quỹ, bảo hiểm và tài chính, trong đó có Dragon Capital và MSIG Việt Nam - Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, trực thuộc tập đoàn Bảo hiểm MS&AD, cùng các đối tác ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

Minh Ngọc