Công ty chủ quản cáp treo Fansipan Sa Pa lãi gần 29 tỷ đồng

Công ty Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa ghi nhận lãi sau thuế xấp xỉ 29 tỷ đồng năm ngoái, tăng trưởng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong báo cáo định kỳ gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 7 lần so với cùng kỳ, từ 15 tỷ lên 103 tỷ đồng. Công ty lãi gần 29 tỷ đồng sau khi trừ thuế, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Theo ban lãnh đạo, các mảng kinh doanh trọng tâm như cáp treo, khách sạn, hoạt động vui chơi giải trí... đều ghi nhận tăng trưởng trong năm ngoái.

Kinh doanh khởi sắc giúp lỗ lũy kế phát sinh của doanh nghiệp này từ những năm trước giảm từ 222 tỷ đồng xuống 194 tỷ. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời như tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng cải thiện, lần lượt đạt 0,22% và 0,88%.

Công ty Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa là đơn vị vận hành quần thể Sun World Fansipan Legend. Trong đó, dự án cáp treo được khởi công xây dựng vào tháng 11/2013 và hoạt động từ tháng 2/2016.

Công ty này có vốn chủ sở hữu hơn 4.800 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 1.733 tỷ đồng hồi đầu kỳ. Tính đến cuối năm ngoái, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng khoảng 2.200 tỷ đồng, lên trên 10.750 tỷ. Trong số này có khoảng 830 tỷ đồng là trái phiếu chào bán trong nước. Dư nợ tăng nhưng các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn, nhanh và lãi vay của họ đều cải thiện. Theo ban lãnh đạo, điều này giúp công ty chủ động nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong ngắn hạn.

