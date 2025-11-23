Công ty chạy KPI cuối năm, em cũng chạy tìm anh đón giao thừa

Mọi người nhìn vào em thấy một cô gái độc lập, đầy năng lượng và không thích phụ thuộc.

Không ai cản được bước chân cô ấy đến những vùng đất mới, mở rộng tầm mắt và vốn sống của bản thân. Cũng không ai cản được cô ấy nói lên quan điểm của mình vì mọi người đều bình đẳng. Nhưng em cũng nhìn thấy cô gái thích được bảo vệ, được yêu và được chiều. Thích những nơi tiếp theo em đến có dấu chân của hai đứa mình, thích những dấu mốc tiếp theo của cuộc đời em cũng có anh đồng hành. Tính em tẻn tẻn, khùng khùng nếu cùng tần số nhưng cũng trầm âm vô cực với những người không cho em cảm giác phù hợp (bớt nói lại để bớt xích mích). Em đã đi làm ổn định và tự lo cho mình được nhưng cũng thích có người muốn lo cho em.

Em được đánh giá là xinh và cũng tự thấy mình xinh, đặc trưng da trắng vì là con gái xứ lạnh, mắt tròn hai mí. Em biết uống bia và cái cảm giác cuối ngày, mỗi đứa một lon xong rồi ngồi thủ thỉ, kể chuyện trên trời dưới đất cũng chill. Bố là người ảnh hưởng đến em rất nhiều, mong anh cũng giống bố, là người đàn ông bản lĩnh, nói được làm được và có trách nhiệm với những điều mình làm. Mong anh vững vàng để neo giữ được cô gái 1m56, nặng 55 kg này, còn "tứ đổ tường" em nghĩ là trách nhiệm của anh với chính anh nhỉ.

Em thích mọi thứ được rõ ràng, cuộc sống đã tiêu năng lượng của não nhiều quá rồi nên mong tụi mình có thể nói cho nhau những điều trong lòng, chứ cứ đoán nhiều khi khó lắm. Em có thể không biết hôm nay ăn gì nhưng em biết em thích anh là sẽ nói. Đàn ông các anh cũng khó đoán nên mình đừng làm khó nhau. Em mới 24, cuộc sống còn nhiều thứ phải học, phải thử, phải đón nhận. Em có thể học từ trường, học từ xã hội và từ anh nữa. Em không gò bó tạo áp lực là quen nhau phải đi đến cuối đường, hết duyên rồi thì cũng tự rời đi thôi, nhưng hy vọng từng bước đồng hành tụi mình đều tử tế với nhau.

